„Marinarii“ vor un debut în forţă

Duminică, de la ora 11, la Constanța, FC Farul - Dunărea Giurgiu

„Marinarii“ vor un debut în forță

Fariștii încep returul Ligii a II-a de pe locul trei, la un punct în spatele ultimei poziții care duce în primul eșalon, și nu trebuie să rateze șansa pe care o au la promovare. Farul pornește spre Liga 1 cu un nou staff tehnic și cu un lot din care au plecat stoperii titulari (Papp și Diogo), pe Barbu, Pașcovici, L. Mihai II și Buzea nu se mai contează, L. Leu a fost cedat la Mangalia, iar Rusmir e dat dispărut, venind în schimb Ninu, Larie, Ignat, Pătrașcu, Pantelie, Doicaru, Prodan, Henry, Randelovic și Gârlă. Antrenorul Ștefan Stoica are în vedere și câțiva tineri de la Farul II, cel mai promițător fiind stoperul Tudorache, care a și fost oprit în primii 18 pentru meciul de duminică, cu Dunărea Giurgiu. „Sunt mulțumit de lot, ținând cont și că ne-am întărit la nivelul fundașilor centrali. A venit un jucător sârb foarte valoros, titular în prima ligă din țara sa. Cred că putem face o echipă competitivă. Sunt optimist că vom promova, așa am fost toată viața și mi-a cam ieșit de fiecare dată. Dacă echipa va fi disciplinată și va lupta, nu vom avea probleme. Dacă noi nu vom juca însă, toate meciurile vor fi dificile. Jucătorii trebuie să înțeleagă că trebuie să abordeze partidele la fel, indiferent de numele adversarului. Să demonstreze că alcătuim o echipă de Liga 1. Eu nu am venit la Constanța, 500 de km, doar ca să fac turism, ci ca să promovez și vreau ca și băieții să aibă o mentalitate de învingători. La promovare ne vom bate cu Stejaru, Petrolul, Sportul și Brănești”, a declarat „Mourinho”. „Sperăm să avem un debut reușit. Nu mai contează ce a fost până acum, ci să câștigăm de acum încolo. Sper să dau gol cu Dunărea Giurgiu, mi-ar plăcea și să ies golgheter, dar obiectivul de bază e promovarea. Așteptăm suporterii la stadion”, a spus Chico. „Primul meci, fie că e vorba de tur, fie de retur, e mereu dificil. Sperăm să câștigăm și să lăsăm o impresie bună, pentru a atrage fanii”, a punctat juniorul Farului, Matei. *** Formația probabilă a Farului: Vlas - Mățel (cpt.), Ninu, Larie, Gaston - Andrade, B. Andone, B. Teekloh, C. Matei - Cristocea - Chico. Rezerve: R. Sardescu - Tudorache, Păcuraru, D. Prodan, Henry, Doicaru, M. Ene. *** Arbitrează Georgian Ionescu (Buzău); asistenți, Valentin Avram (București), Adrian Popescu (Craiova); rezervă, Florin Miron (București); observatori, Tudor Constantinescu (București), Ion Dănciulescu (Târgoviște). *** Meciul începe la ora 11 și este transmis în direct de sport.ro. Biletele costă 10 lei (la tribuna 1) și 5 lei (la tribuna a 2-a și la peluze). În sectorul 49 al peluzei a 2-a (cea cu tabela de marcaj), elevii și studenții au acces gratuit, pe baza carnetului sau a legitimației, documente vizate la zi.