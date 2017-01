Duminică, la Chiajna, de la ora 11, Concordia - FC Farul

„Marinarii“ vor să urce pe loc de promovare

După această etapă, constănțenii au șansa de a ajunge de pe trei pe unul dintre primele două locuri ale clasamentului Ligii a II-a. La doar un punct în spatele Sportului Studențesc și al Victoriei Brănești, Farul joacă, duminică, la Chiajna, în etapa a 19-a a Ligii a II-a, cu gândul la pătrunderea în primele două poziții, promovabile. Dacă o bat pe Concordia, „marinarii” urcă cel puțin pe doi, iar dacă Brănești - Sportul se termină egal, ajung chiar și lideri. Constănțenii nu au uitat corecția pe care le-a aplicat-o Chiajna în tur, 4-1, astfel că vor să-și ia revanșa acum. „E un meci foarte important pentru Farul. Mergem la Chiajna să luptăm și sunt convins că vom câștiga. Suntem pe drumul cel bun, am schimbat puțin ritmul de joc, iar jucătorii înțeleg, încet-încet, că prin multă muncă se pot face lucruri frumoase. Concordia ne-a bătut clar în tur, dar nicio partidă nu seamănă cu alta. Suntem avizați de forța gazdelor, care meritau mai mult în etapa trecută, pe terenul Sportului, când au controlat jocul și i-au ținut pe bucureșteni în careu peste 20 de minute. O echipă mare câștigă însă și când nu joacă foarte bine. În Liga a II-a, contează mult numele pe care îl ai, iar Farul este precum granzii din Liga 1", a declarat antrenorul principal al Farului, Ștefan Stoica. Lotul „marinarilor” s-a întregit prin sosirea de la echipa națională de tineret a căpitanului Alexandru Mățel, care este și el optimist că Farul va câștiga la Chiajna. „Mergem să ne luăm revanșa, după dezastrul din tur. Sperăm să profităm de problemele defensive ale Concordiei și de absența din atac a lui Diniță, un jucător foarte bun, și să batem. Mă simt puțin obosit, dar sper să mă refac până la meci. A fost frumos la echipa de tineret, dar păcat că nu am jucat mai mult. Momentan, nu mă gândesc la promovarea la Naționala mare, obiectivul meu e să pro-movez cu Farul”, a spus și Mățel. Formația probabilă a Farului: Vlas - Mățel (cpt.), Ninu, Larie, Gaston - Cristocea, Păcuraru, B. Andone, C. Matei - Doicaru, Chico. Arbitrează Cătălin Popa; asistenți, Claudiu Florea, Gabriel Stroe; rezervă, Viorel Coacă (toți, din Pitești); observatori, Constan-tin Gheorghe (Suceava), Dan Firițeanu (Reșița).