Astăzi, de la ora 14, la Constanța, FC Farul - Cetate Suceava

„Marinarii“ vor să ajungă lângă podium

Farul a reușit să lege două victorii (2-0 la Dinamo II, 5-0 acasă cu FCM Bacău), intrând pe un drum bun în clasament. Astăzi, tot pe teren propriu, urmează restanța din etapa a 9-a, cu Cetate Suceava, de care „marinarii” vor să treacă tot cu brio și să ajungă în preajma podiumului. Trei puncte cu sucevenii îi urcă pe fariști cel puțin pe locul cinci (la egalitate cu Sportul Studențesc), la trei puncte de poziția secundă, care duce în Liga 1. „Marinarii” ar putea depăși chiar și Sportul, în cazul unui succes la șase goluri diferență, dar nu acesta e obiectivul prioritar de astăzi, ci o victorie, indiferent de scor. „Sperăm să câștigăm și cu Cetatea și să ne îndeplinim obiectivul pentru această perioadă, care era de nouă puncte din meciurile cu Dinamo II, FCM Bacău și Suceava”, a arătat internaționalul de juniori Cosmin Matei. Patronul Farului, Giani Nedelcu, le-a promis jucătorilor că, dacă bat în cele trei meciuri, vor încasa mai mulți bani din prime, 3.600 de lei în mână (plus 1.500 lei la finele campionatului), cu 600 de lei mai mult față de sistemul obișnuit. „Marinarii” au încasat deja prima pen-tru meciul cu Dinamo II (1.000 lei), iar ieri a început achitarea sumelor cuvenite succesului cu FCM Bacău. Aflată pe locul 13 în clasament (ultimul retrogradabil), cu 12 puncte și -6 la adevăr, Cetatea vine la Constanța hotărâtă să-și vândă scump pielea. Antrenorul Ioan Radu nu-l va putea folosi cu Farul pe fundașul Dorel Bernard, suspendat din pricina cumulului de avertismente. La Farul, Cristocea nu va fi apt de joc nici astăzi, dar nici sâmbătă, la Galați, din pricina problemei destul de serioase de la un deget de la picior (unghie infectată), care l-a împiedicat să evolueze și cu FCM Bacău. Altfel, reprogramat pentru astăzi, cazul „Marius Șumudică” de la Comisia de Disciplină a Federației Române de Fotbal va cunoaște o nouă amânare. Șumi a fost reclamat la Comisie de arbitrul meciului FC Botoșani - Farul, Radu Petrescu. FC Farul a anunțat că la meciul de astăzi au fost invitați 25 de tineri cu vârsta cuprinsă între 17 și 20 de ani (orfani sau provenind din familii nevoiașe), aflați sub oblăduirea Organizației Non-Guvernantale „Fair-play” Constanța, care îi susține și îi îndrumă. Formația probabilă a Farului: Sardescu - Mățel (cpt.), Diogo, Papp, Gaston - Andrade, B. Andone, B. Teekloh, C. Matei - Chico, M. Ene. Arbitrează George Rădulescu (București); asistenți, Valentin Cristea (Călărași), Cătălin Guloiu (Tisău); rezervă, Victor Chiriazic (Tulcea); observatori, Ștefan Poenaru, Paul Cazan (ambii, din București). Meciul începe la ora 14. Biletele costă 5 lei (la tribuna a II-a și la peluza a II-a) și 10 lei (la tribuna I). La peluza a doua, elevii și studenții au acces gratuit, pe baza carnetului sau a legitimației, documente vizate la zi.