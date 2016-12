„Marinarii“ vor să aibă sărbători la înălţime

RCJ Farul - Dinamo, derby-ul Diviziei Naționale de rugby

„Marinarii“ vor să aibă sărbători la înălțime

Mâine, de la ora 11.30, pe stadionul din str. Primăverii, RCJ Farul Constanța susține derby-ul rundei a cincea a Diviziei Naționale de rugby, Seria I, în compania campioanei Dinamo. Bucureștenii au avantaj asupra „marinarilor”, câștigând ultimele trei partide directe, însă doar unul din acestea la diferență netă, 50-17, acasă, în play-off. În returul de la Constanța, „câinii” s-au impus cu 25-20, iar in semifinalele, cu 23-22. De atunci, Farul s-a întărit considerabil, transferând trei jucători străini, neozeelandezii Ben Aoina și Zane Winslade, plus samoanul Jeff Makapelu, alături de un antrenor din patria All Blacks, Bruce Hodder, așa că lupta pentru șefie se anunță crâncenă. „Sunt puțin emoționat. Va fi primul meu meci important în România. Nu știu exact cum joacă Dinamo, dar îi cunosc pe jucătorii lor de la lot. Dinamo are o înaintare puternică și noi trebuie să contracarăm acest lucru. Contează mult că Farul are o echipă echilibrată și pe înaintare, și pe trei-sferturi, care poate face față oricărui adversar”, a declarat Ben Aoina. În actuala stagiune, ambele echipe sunt neînvinse, au asigurat accesul în play-off, au adunat câte 20 de puncte, iar Dinamo se află pe locul întâi numai din pricina esaverajului superior. Practic, în week-end, se va decide formația care va petrece sărbătorile de iarnă din postura de lider. Partida va fi transmisă în direct la TVR 2.