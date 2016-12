Umiliți, sâmbătă, și la Stejaru, după 0-3 cu Săgeata,

„Marinarii“ spun adio promovării

Farul și-a semnat sentința, după dezastrul de la Stejaru: adio promovare. De pe locul opt, la șapte puncte de poziția secundă, constănțenii au ajuns să se uite în sus, cu palma streașină la ochi, la Chiajna, Snagov, Stejaru sau Brănești. Ce ofensă adusă suporterilor! Sâmbătă, pe terenul Săgeții Stejaru, Farul și-a bătut joc de ultima șansă de a reintra în cursa pentru promovare. În loc să moară pe teren, fotbaliștii au cedat fără drept de apel, 0-3. Lipsiți de ambiție și mândrie, cu greșeli de începători, fără nerv și cu gândul aiurea, „marinarii” au mai adăugat o „minune” în șiragul de „perle” din acest sezon. Chiajna, Brănești, Botoșani, Rm. Sărat, Snagov, iar acum Stejaru. Horror! Ce-a fost Farul și ce-a ajuns, să fie călcată pe gât de echipa unei comune minuscule (încă una) și să nu se zbată deloc! Incisivă pe flancul stâng al Farului, Săgeata a înscris primul gol încă din minutul 6, când Chițu a speculat, cu un șut din careu, neînțelegerea dintre Sardescu și Păcuraru, Vasilică și luftând. După gol, „marinarii” au dormit în continuare, iar Săgeata a avut șansa golului de 2-0, la bara din careu a lui Paleacu. Farul și-a adus aminte că e și ea pe teren abia în minutul 24, Doicaru trimițând periculos din foarfecă, dar Olteanu fiind la post. Același Doicaru a irosit o altă ocazie, în minutul 37 (șut slab de la 9 m, central), iar asta a fost tot în dreptul Farului, zero barat în restul meciului. Săgeata s-a desprins la 2-0 puțin înainte de pauză, în minutul 40 (Chițu a realizat dubla, cu capul din careu, devansându-l pe Sardescu la un corner), iar imediat după reluare Paleacu a penalizat decisiv amorțeala „marinarilor”. Mai întâi, a expediat un șut din afara careului, la care Farul a avut mare noroc că nu a fost gol (mingea lovindu-l în cap pe Sardescu), iar apoi, în minutul 54, a slalomat printre jaloanele fariste și a punctat din careu pentru 3-0. Deși aveau mai mult de jumătate de oră în față, „marinarii” tot nu s-au ridicat de la podea, făcând în continuare figurație și părând că așteaptă doar să se termine mai repede pacostea care le-a căzut pe cap. Negru de supărare, directorul tehnic Dennis Șerban n-a declarat nimic după meci. *** Săgeata (antrenor, Aurel Șunda): Fl. Olteanu - Aldana, Goșa, Vlaicu, Al. Vlad - Șicu, Paleacu, L. Turcu (71 Gheorghiță), Dobrea - Sg. Costea (54 Gheară), Chițu (78 Dicu). FC Farul (director tehnic, Dennis Șerban; antrenor, Gică Butoiu): Sardescu - Mățel, Păcuraru, Pătrașcu, Cristocea - Andrade (47 Mansur), Larie (75 D. Prodan), B. Andone (50 Chico), C. Matei - Fatai, Doicaru; cartonașe galbene: Sg. Costea (32) / Păcuraru (7), C. Matei (29); a arbitrat Paul Unimatan (Zalău).