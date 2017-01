„Marinarii“ şi-au atins scopul: adversar de Liga 1

Ieri, FC Farul a bătut cu 2-1 la Tulcea, în faza a V-a a Cupei României

„Marinarii“ și-au atins scopul: adversar de Liga 1

Farul s-a calificat în faza a VI-a a întrecerii („16"-imile), urmând a întâlni o prim-divizionară. Tragerea la sorți are loc astăzi, de la ora 16 (în direct la sport.ro). Constănțenii nu au făcut o partidă strălucită, însă și-au atins scopul. Marius Șumudică a început cu cinci jucători noi față de meciul de la Brănești (Sardescu, Diogo, Papp, Mansur și L. Mihai II), dar Farul tot s-a arătat vulnerabilă, prima parte a reprizei întâi aparținându-le gazdelor, care au ratat două ocazii mari, Pantelie (14) și L. Ștefan (17), și au deschis chiar scorul, Horovei (20) șutând din careu, după o minge pierdută de tânărul Mățel, noul căpitan al echipei. Antrenorul Farului a renunțat la Pașcovici încă din minutul 15 și a aruncat în luptă un atacant, Ene, păstrând însă sistemul 4-4-2. Delta nu a avut 1-0 decât trei minute, pentru că Chico a egalat, tot din careu (centrare Mățel), după ce, la aceeași fază, portughezul trăsese în portar din apropiere. La 1-1, aspectul jocului s-a schimbat, iar Farul a trecut la cârmă, presingul și jocul de pase ale „marinarilor” împiedicându-le pe gazde să mai construiască și să fie periculoase. În minutul 45, constănțenii au cerut chiar și un penalty, la contactul dintre L. Mihai II și Petean, însă arbitrul Ciprian Amarandei, din Vaslui, nu a dat nimic. Partea secundă a început cum nu se poate mai bine pentru Farul. În minutul 47, Mățel a centrat foarte bine pentru un Ene aflat la locul potrivit și „marinarii” treceau în avantaj. În continuare, oaspeții au preferat să înghețe jocul, sperând ca, pe contraatac, să înscrie golul decisiv. Astfel că Tulcea a preluat inițiativa, a solicitat și ea un penalty (min. 55, duel în careu Diogo - Costescu), dar planul Farului era să dea roade în minutul 62, când Ene l-a angajat foarte bine pe B. Andone, care a finalizat însă slab din careu, șutând pe lângă. Meciul a continuat cu Delta încercând să înscrie golul egalizator și cu Farul stând la cutie. Tulcenii au presat până la final, dar Farul a rezistat, trecând și peste fazele din minutul 76 (când ghinionistul Pantelie iar nu a nimerit poarta din careu) și 84 (când Borza a trimis slab din apropiere, cu capul). Astfel că Farul merge mai departe, urmând a juca în „16”-imi cu o formație de Liga 1. Au evoluat: Delta (antrenor, Constantin Gache): Olteanu - Petean, Grigorov (cpt.), Mișelăricu, L. Ștefan (73, C. Borza) - Judeanu (57 Bratu), Horovei, Larie, N. Crețu (64, Macare) - Costescu, Pantelie; FC Farul (antrenor, Marius Șumudică): Sardescu - Mățel (cpt.), Diogo, Papp, Pașcovici (15, M. Ene) - Mansur, Rusmir, Cristocea, Gaston - L. Mihai II (73, B. Teekloh), Chico (58, B. Andone). După incidentul de la Brănești, galeria Farului a avut probleme și la Tulcea, fiind evacuată în minutul 70, după ce, în minutul 64, deși scorul era 2-1 pentru „marinari”, a aruncat pe teren două fumigene. Tulburări au fost și în pauză, când, susțin fanii Farului, câțiva suporteri tulceni au venit peste ei, ceea ce a necesitat intervenția forțelor de ordine. Oficialii Farului spun că deplasarea galeriei la Tulcea și intrarea pe stadion nu au fost organizate de club. În urma acestor incidente, gruparea constănțeană riscă să nu aibă spectatori la următorul meci pe teren propriu în „Cupă” și să primească și o amendă.