„Marinarii“ se zbat să rămână în cărţile promovării

Sâmbătă, de la ora 13, la Constanța, FC Farul - Victoria Brănești

„Marinarii“ se zbat să rămână în cărțile promovării

Fariștii întâlnesc liderul clasamentului, într-o partidă extrem de importantă în bătălia pentru Liga 1. Ca să rămână în continuare agățați bine de primul eșalon, constănțenii trebuie să bată, dar s-ar mulțumi și cu un punct. La patru puncte de primul loc și la unul singur de poziția a doua (locurile promovabile), Farul nu are voie să piardă partida cu liderul Victoria Brănești, dacă vrea să se mențină în continuare cu șanse la accederea în Liga 1 în acest sezon. Ideal ar fi ca băieții lui Ștefan Stoica să bată, dar misiunea lor se anunță extrem de dificilă, ținând cont că oaspeții alcătuiesc o echipă solidă, de luptă, iar „marinarii” nu au un început strălucit de retur și, în plus, se confruntă cu multe probleme de lot: Gaston și Ene sunt suspendați, iar Chico, Rastovac, Ignat și Vlas - accidentați. În aceste condiții, Stoica va fi nevoit să improvizeze, fundaș stânga apărând Păcuraru. De asemenea, nemulțumit de evoluția Farului de la Chiajna, „Mourinho” va schimba sistemul de joc și, după toate probabilitățile, va da credit și altor fotbaliști, precum Pătrașcu, Prodan sau Fatai. „Jucăm un meci foarte important. Nu avem cum să ne gândim la înfrângere, pentru că Victoria Brănești nu e Barcelona și nu e mai bună ca Farul”, a declarat principalul constănțenilor. Fundașul stânga de conjunctură al „marinarilor”, Vasilică Păcuraru, speră să se achite bine de sarcini. Nu se află în fața unei premiere, a mai jucat pe acest post, chiar de curând, în repriza a doua a partidei pierdute cu 1-5 în fața lui FC Banants, în stagiul din Antalya. „Am evoluat de multe ori fundaș dreapta, iar cele două roluri sunt asemănătoare. Important e să nu luăm gol. Partida e una de șase puncte, cu o contracandidată la promovare. Ar fi bine să câștigăm, dar nici un egal nu e rău, pentru că ne păstrează în cărți”, a spus Păcuraru. Altfel, Farul nu a reușit să-l legitimeze în timp util pe stoperul sârb Momir Desnica. La meciul Farului II, de vineri, de la Mangalia, antrenorul Gică Butoiu i-a folosit și pe Vl. Neagu, Barbu, Pașcovici, Buzea, Mansur și Henry. Formația probabilă a Farului: Sardescu - Mățel (cpt.), Ninu, Larie, Păcuraru - Pătrașcu, B. Teekloh - D. Prodan, Cristocea, C. Matei - Fatai. Rezerve: Măcelaru - Tudorache, M. Soare, Andrade, B. Andone, Doicaru, Pantelie. Arbitrează Adrian Comănescu; asistenți, Florin Păunescu, Nicolae Dobrică (toți, din Rm. Vâlcea); rezervă, Daniel Decă (Brăila); observatori, Costin Toma (Piatra Neamț), Nicolae Lupescu (București). Meciul începe la ora 13 și este transmis în direct de sport.ro. Biletele costă 5 lei (la tribuna a doua și la peluze) și 10 lei (la tribuna întâi). În sectorul 49 al peluzei a doua (cea cu tabela de marcaj), elevii și studenții au acces gratuit, pe baza carnetelor și a legitimațiilor, documente vizate la zi.