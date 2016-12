„Marinarii“ se reunesc pentru a-şi cunoaşte noul antrenor

FC Farul

„Marinarii“ se reunesc pentru a-și cunoaște noul antrenor

S-a dus vacanța la FC Farul, de-acum încep lucrurile cu adevărat serioase. Președintele executiv al FC Farul, Marcel Lică, a declarat, ieri, pentru „Cuget Liber”, că astăzi, la ora 15.00, are loc, la stadionul din strada Primăverii, reunirea lotului constănțean în vederea returului Ligii a II-a, Seria I. „Lotul este deocamdată același cu care am demarat acest sezon, cu excepția celor cu care am reziliat contractele. Vom vedea în continuare ce jucători vom aduce la Farul, mai ales că țintim în continuare atingerea obiec-tivului, adică promovarea pe prima scenă a fotbalului românesc”, a spus oficialul farist. Mai mult, președin-tele executiv al FC Farul a precizat, tot ieri, că astăzi, în cadrul unei conferințe de presă care va în- cepe la ora 14.00, va fi prezentat noul antrenor principal, Viorel Tănase. „Îl așteaptă o misiune deloc ușoară în acest retur, însă noi, cei din conducerea clubului, avem încredere în el”, a menționat Lică.