„Marinarii“ îşi primesc banii până marţi

Duminică, de la ora 13, la Constanța, FC Farul - Delta Tulcea

„Marinarii“ își primesc banii până marți

Vineri, cu două zile înainte de meci, fotbaliștii constănțeni și-au făcut publice nemulțumirile financiare, primind însă asigurări că, cel mai târziu la începutul săptămânii viitoare, problema se va rezolva. „Marinarii” sunt cu primele la zi, dar se confruntă cu întârzieri salariale și cu alte probleme de natură financiară, motiv pentru care, vineri, întreg lotul a avut o întrevedere cu președintele executiv Sevastian Iovănescu (dimineața), iar la prânz, după antrenament, jucătorii au ieșit cu toții în fața jurnaliștilor pentru a-și prezenta aceste nemulțumiri. „Nu ne-am luat salariile pe luna septembrie, iar unii nici pe august”, a spus căpitanul echipei, Alexandru Mățel. „Unii mai au de luat bani și din prima de instalare”, a zis Cristocea. „Eu am de primit banii de chirie pe patru luni. Am vorbit ieri (n.n. - joi) cu proprietarul, care m-a mai păsuit cu o săptămână”, a arătat și Chico. „Acțiunea noastră e un semnal de alarmă”, a punctat Ene. Cris-tocea a detaliat: „Cerem doar dreptul nostru, nimic în plus. Vrem salariul lună de lună, că de aceea venim și ne antrenăm. Ne dorim să fim sprijiniți să promovăm, întrucât ne găsim aproape de acest obiectiv. Ni s-a spus că vom primi banii marți, apoi vineri, am înțeles, iar acum am fost amânați din nou”. Sevastian Iovănescu a vorbit cu patronii, care le-au transmis jucătorilor că își vor primi banii până cel târziu marți, 10 noiembrie. „Finanțatorii Farului sunt plecați din țară și revin la Constanța diseară (n.n. - vineri seară). S-ar putea ca băieții să primească sumele chiar și mâine (n.n. - sâmbătă, 7 noiembrie). Eu din start le-am dat dreptate fotbaliștilor. Problemele ridicate sunt corecte și reale. Însă le-am mai cerut puțină înțelegere, iar băieții au acceptat noul termen, pentru care le mulțumesc, în numele sponsorilor. Însă, dacă nici marți fotbaliștii nu vor fi remunerați, eu îmi voi da demisia. Este un caz, dar nu așa grav. Probleme nu sunt numai la noi, ci la toate echipele, chiar și de la Liga 1. Nu cred că vor protesta la partida cu Tulcea. Unele formații se confruntă cu trei, patru luni de întârziere și nu au recurs la proteste. Cum s-au strâns acum, acțiune pe care nici eu și nici antrenorul Marius Șumudică nu am încercat să o împiedicăm, la fel de uniți să fie și pe teren, la partida cu Delta, și să câștige”, a arătat Iovănescu. Jucătorii au spus că nu se pune problema să nu se prezinte la meciul cu Delta Tulcea, dar au convenit asupra unei acțiuni de protest dacă nici marți nu își primesc banii. Nemulțumirea jucătorilor nu i-a picat bine lui Șumudică. „Puneți-vă în situația mea, când, cu două zile înainte de meci, jucătorii nu sunt conectați 100% la partidă, iar la antrenament vorbesc numai de bani. Sunt însă convins că, duminică, vor muri pe teren și vor face totul ca să bată Tulcea. Strict sportiv, nu am ce să le reproșez băieților. Au cele mai mari merite pentru ce s-a întâmplat până acum la Farul”, a spus antrenorul. *** Formația probabilă a Farului: Sardescu - Mățel (cpt.), Diogo, Papp, Gaston - B. Andone, Cristocea, B. Teekloh, C. Matei - Chico, M. Ene. Arbitrează Florin Ghimbășan (Brașov); asistenți, Ionuț Babadac (Alexandria), Vladimir Urzică (Piatra Neamț); rezervă, Adrian Cojocaru (Galați); observatori, Cornel Fecioru (București), Mihai Basarab (Slobozia). Confruntarea are loc duminică, 8 noiembrie, de la ora 13, în direct la sport.ro. Biletele costă 5 lei (la tribuna a II-a și la peluza a II-a) și 10 lei (la tribuna întâi). Elevii, studenții și pensionarii au acces gratuit la tribuna a II-a, pe baza carnetului, a legitimației sau a talonului de pensie.