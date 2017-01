Sâmbătă, la Galați, de la ora 11, în direct la sport.ro, Dunărea - FC Farul

„Marinarii“ caută a patra victorie la rând

Trei succese, opt goluri marcate, niciunul primit, acesta este bilanțul constănțenilor în ultimele trei meciuri de campionat, ceea ce le-a adus și o urcare de nouă locuri în clasament. Iar fariștii nu vor să se oprească din această serie pozitivă nici sâmbătă, la Galați. Hotărâți să ierneze pe unul dintre primele două locuri ale ierarhiei Ligii a II-a, constănțenii știu că nu trebuie să se împiedice de Dunărea, într-un meci care nu se anunță totuși facil. „Ne așteptăm la o replică hotărâtă din partea gazdelor. Dunărea e o echipă dificilă, cu un nou antrenor, Viorel Tănase, numit de curând, și de multe ori, în asemenea situații, se creează un șoc pozitiv. Gălățenii sunt mai disciplinați, am înțeles că au făcut jocuri mai bune în ultima perioadă, dar noi mergem să câștigăm, nu avem altă variantă”, a declarat antrenorul principal al Farului, Marius Șumudică. Formația probabilă a Farului: Sardescu - Mățel (cpt.), Diogo, Papp, Gaston - Andrade, B. Andone, B. Teekloh, C. Matei - Chico, M. Ene. Arbitrează Lucian Rusandu (Sf. Gheorghe); asistenți, Joszef Fodor (Odorheiu Secuiesc), Bogdan Gheorghe (București); rezervă, Iulian Andronache (Bârlad); observatori, Ion Negoescu (Târgoviște), Viorel Ilie (București). Partida începe la ora 11 și e transmisă în direct de sport.ro. Viitorul președinte al Farului, Sevastian Iovă-nescu, ar putea fi prezent la Galați, după ce, din cauza noii sale posturi, nu va mai oficia ca observator de joc la Delta Tulcea - Sportul Studențesc, cum fusese delegat inițial. Farul II contestă arbitrajul de pe Oil Terminal Farul II contestă cu vehemență arbitrajul partidei susținută vineri, la Liga a III-a, în deplasarea de la Oil Terminal, încheiată la egalitate, 1-1 (Mujdei 80 / Iovănescu 65). Oaspeții au avut trei eliminați, antrenorul principal Cristi Cămui (încă din minutul 6) și jucătorii L. Mihai II (min. 88) și Leu (imediat după fluierul final), iar când conducea cu 1-0 Farul II a solicitat și un penalty. „De mult nu am mai pățit așa ceva”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Cristi Cămui. Arbitrii au fost toți din județul Constanța: Dan Burcă (Mangalia) - Ion Moșteanu (Eforie Sud) și Gabriel Georgescu (Constanța). Farul II a jucat cu trei juniori (Tudorache, Iovănescu, Leu) și cu șase jucători de 19 ani.