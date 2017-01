Sâmbătă, la Tulcea, de la ora 11, Delta - FC Farul

„Marinarii“ au scăpat de neprogramare

Conducătorii Farului au anunțat, vineri, că Federația Română de Fotbal a dat undă verde partidei. Jucătorii fac deplasarea în dimineața meciului, nerămânând vineri în cantonament. Aflată și așa într-o situație critică, FC Farul a fost în pericol de a bifa prima neprezentare din acest campionat, în urma litigiilor financiare cu patru jucători, Șchiopu, Rusmir, Rastovac și Al. Iovănescu. Vineri la prânz însă, oficialii constănțeni au anunțat că au rezolvat situația, astfel că meciul de la Tulcea se va juca. „Marinarii” au efectuat vineri un antrenament, pe terenul mare. Apa tot nu a curs, astfel că jucătorii s-au spălat la stadionul de rugby „Farul”, nerămânând în cantonament. Deplasarea la Tulcea se face în di-mineața meciului, sâmbătă, la ora 7,45, partida începând la ora 11. Ca de obicei, tehnicienilor fariști Dennis Șerban și Gică Butoiu nu le-a fost greu în a alcătui lotul pentru partida cu Delta, având la antrenamentul de vineri 17 jucători, cărora li s-a adăugat Doicaru, învoit la ședința de pregătire. Cei 18 sunt: Sardescu, Vlas - portari; Mățel, Ninu, Ignat, Tudorache, Gaston - fundași; D. Prodan, Cristocea, Păcuraru, Pătrașcu, B. Teekloh, Larie, Mansur, Al. Iovănescu - mijlocași; Fatai, Doicaru, Pantelie - atacanți. Față de meciul cu Dunărea Galați, a intervenit o singură modificare, Tudorache în locul lui Buzea (suspendat). La antrenamentul de vineri, Mansur s-a lovit la piciorul drept și nu a mai putut continua, dar antrenorii speră să-l aibă apt de meci. „La Tulcea, ca și la Bacău sau cu Dunărea Galați, încercăm să jucăm cât de bine putem, având în vedere situația în care ne aflăm. Încercăm să nu ne facem de râs”, a declarat directorul tehnic al Farului, Dennis Șerban. Meciul este arbitrat de Adrian Cojocaru (Galați); asistenți, Cătălin Teodor (Brăila), George Fridl (Comănești); rezervă, Florin Macovei (Galați); observatori, Marian Deaconu (Ploiești), Grigore Ciupitu (București). Zilele acestea, între cele două cluburi au intervenit tensiuni, legate de refuzul tulcenilor de a-i permite galeriei Farului accesul în stadion, deși, prin această măsură, Delta încalcă regulamentul. Constantin Stamate, directorul de organizare al Farului, a explicat că gruparea constănțeană a anunțat în timp util deplasarea or-ganizată la Tulcea a unui grup de aproximativ 150 de fani ai „marinarilor”, Delta fiind obligată să-i primească. Fanii au anunțat însă că nu merg la meci. „Delta, prin președintele Haralambie Meregiu, încalcă prevederile ROAF și ale Legii 4/2008. Noi am respectat regulamentul. Am anunțat de ieri (n.n. - joi) că avem un grup de aproximativ 150 de suporteri care se va deplasa organizat. Gazdele sunt obligate să ne primească fanii, însă eu nu am timp și nici chef de a mă război cu tulcenii pe la comisii. Atitudinea Deltei se vrea a fi o poliță pe care să ne-o plătească, pentru că, în tur, Farul ar fi refuzat să le permită suporterilor tulceni accesul în stadion. Atunci însă, Delta ne-a anunțat, inclusiv la ședința tehnică a meciului, că nu organizează deplasarea fanilor, astfel că noi nu am luat măsuri organizatorice în această privință, netipărind și nepunând în vânzare bilete pentru sectorul de tribună rezervat galeriei oaspete și neorganizând paza perimetrului”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Constantin Stamate. De cealaltă parte, primarul tulcean Constantin Hogea a declarat că, de fapt, s-a luat măsura neprimirii în stadion a fanilor „marinarilor” după ce, în septembrie 2009, la o partidă între cele două echipe, galeria Farului a distrus circa 100 de scaune de pe stadionul „Delta”. „Nici până acum nu am reușit să recuperăm pierderile și ne judecăm cu Farul pentru acest prejudiciu”, a declarat Hogea.