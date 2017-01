Ieri, la Stejaru, FC Farul - Petrolul Ploiești 0-0

„Marinarii“ au pierdut două puncte importante

Constănțenii nu au reușit decât un egal pe teren propriu cu una dintre echipele cu care, teoretic, se luptă pentru promovare. Farul a avut o bară în prima repriză, iar în partea secundă nu a reușit să spargă defensiva ploieșteană. Meciul a început promițător pentru Farul, cu două ocazii mari în primele zece minute. În minutul 2, Șomodean a respins de pe linia porții, iar în minutul 8 Ene a trimis în bară din careu, la capătul unei faze cursive, cu pase rapide. Încet-încet însă, Petrolul a echilibrat disputa și a reușit chiar să-și creeze și ocazii, trei până la finele reprizei: min. 12 - Mățel respinge în corner o centrare periculoasă prin fața porții; min. 28 - Elek, din careu, după un corner; min. 34 - Țurcan, din 4 m, Vlas intervenind excelent și păstrând sco-rul egal. Șumudică a încercat să impulsioneze ofensiva încă de la finele primei reprize, când l-a introdus pe Matei (al doilea junior) în locul lui Chico, iar la pauză l-a băgat și pe Rusmir, însă nici în partea secundă Farul n-a reușit să dea gol. „Marinarii” au dominat, dar, cu excepția a două situații (min. 71: Diogo, șut din careu, din poziție bună; min. 80: Ene, peste de la 11 m), n-au găsit soluții cu adevărat periculoase în fața unei defensive aglomerate. Mai mult, pe final, profitând de spațiile din apărarea Farului, Petrolul a fost la un pas de a da lovitura, dar șutul lui C. Stoica (min. 87) s-a dus puțin peste, iar Budescu a fost ajuns din urmă în minutul 90+2 de Gaston și deposedat. Au evoluat: FC Farul (antrenor, Marius Șumudică): Vlas - Mățel (cpt.), Diogo, Papp, Gaston - B. Andone (86 M. Soare), B. Teekloh, Cristocea, Mansur (46 Rusmir) - Chico (42 C. Matei), M. Ene; Petrolul (antrenor, Valeriu Răchită): A. Vlad - Cl. Dumitrescu, D. Chiriță, Șomodean, P. Stoica - B. Năstase (84 C. Stoica), R. Neagu, A. Crăciun, Cr. Vlad (cpt.) (68 Minciună), Elek - Țurcan (52 Budescu). Cartonașe galbene: A. Crăciun (5), Cl. Dumitrescu (88).