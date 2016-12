"MARINARII" au învins Săgeata / FC FARUL S-A SALVAT de la retrogradare! / GALERIE FOTO

9

suporteri ipocriti

Banuiesc ca Hagi a evitat sa vina, ca sunt altii ce nu au caracter si jignesc, injura pt ca au uitat ce a facut acest om pentru fotbalul romansesc !... lasand frecusurile locale... (ipocritilor, cand mergeti prin strainatate sigur va laudati ca sunteti din acelasi oras cu Hagi)...Si dl. Bosanceanu a renuntat sa mai investeasca tot din pricina acestor "caractere" de suporteri care acum isi merita soarta de a se bucura ca nu le cade Farutul in C!... si care nu ma vor surprinde sa injure si aici ca li se spune adevarul dureros in fata! Eu le transmit in avans, in replica: mersi la fel si sanatate!... ca la caracter si educatie, e greu acum de remodelat!