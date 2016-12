„Marinarii“ au deziluzionat din nou

3

Fercu

Nu am nimic cu baietii. Capul sus, poate la anul. Arghir trebuie sa ne explice manevra facuta in stil pur "dinamovist" (poate a invatat de la Petrache) prin care l-a suspendat pe Fercu. Tin sa va reamintesc ca mailul de instiintare primit de Timisoara purta semnatura "faristului" Arghir. Oricum manevra de joasa speta nu ne-a ajutat la nimic. Actiunea lezeaza imaginea clubului, fiind in contradictie cu valorile pe care le-a reprezentat si sustinut acest club de-a lungul anilor. Daca vreti sa castigati titluri prin asemenea mijloace macar aveti bunul simt si schimbati numele stadionului. Mihai Naca s-ar rasucii in mormant.