Steaua - RCJ Farul 21-15, în semifinalele Diviziei Naționale de rugby

„Marinarii“ au dezamăgit, adio titlu!

Echipa de rugby RCJ Farul Constanța a dezamăgit. Pentru a câta oară? Nici nu mai contează. Participanți într-un campionat slab, în care doar trei echipe contează cu adevărat, „marinarii“ aveau de câștigat un singur meci tare, dar chiar pe acela l-au pierdut. RCJ Farul a mers plină de încredere și optimism, sâmbătă, la București, pentru meciul cu Steaua, din semifinalele Diviziei Naționale de rugby. După ce-i învinseseră pe steliști de două ori în play-off, „marinarii” lui Mircea Paraschiv sperau să repete performanța și în penultimul act, motiv pentru care au fost însoțiți de suporteri, de conducători (Dragomir Cristinel, Arghir Aurelian, etc.) sau de foști internaționali pentru care Farul are o semnificație aparte. Din păcate, așteptările tuturor au fost înșelate amarnic, constănțenii pierzând (15-21) o partidă în care nu s-a marcat niciun eseu. Steaua a marcat prima (3-0, penalitate Vlaicu), însă Farul a replicat viguros (3-6, dropgol R. Tavana, penalitate Filip Lazăr). Gazdele au trecut din nou în avantaj (9-6, dropgol și penalitate Dumbravă), Constanța a mai întors o dată situația (9-12, două penalități F. Lazăr), însă repriza s-a încheiat la egalitate, 12-12, grație aceluiași Dumbravă, care a trimis balonul printre bețe dintr-o altă penalitate. La reluare, Farul a punctat tot prin F. Lazăr, 12-15, din penalitate, iar Steaua a răspuns prin Dumbravă, 15-15, din același procedeu. Momentul psihologic al partidei s-a petrecut în min. 58. Stelistul Mădălin Baraulea (ex-Farul) a primit cartonaș roșu, pentru o lovitură cu capul, dar, surprinzător, deși în superioritate numerică, echipa constănțeană a cedat inițiativa. Steaua se putea desprinde, însă Dumbravă (min. 61) și Vlaicu (min. 64) au ratat lovituri de penalitate. Echilibrul numeric s-a restabilit în min. 64, când A. Tavana a fost sancționat cu galben, pentru greșeli repetate. Roș-albaștrii au prins aripi, Dumbravă a reușit dropul (18-15, min. 65) și tot el a închis tabela, 21-15, în min. 71, din lovitură de penalitate. Până la final, Farul a încercat să revină în atac, dar „benzina” se consumase. „Marinarii” rămân cu un gust amar și demonstrează că nu au, cel puțin pentru moment, valoare de lupta pentru titlul național. Asupra acestui eșec, vom reveni. Iată și XV-le de start al Farului: C. Nicolae, A. Tavana, Gheară, F. Lazăr, Jantjies, R. Tavana, Samkharadze, Carpo (cpt.), Tavartkiladze, Arhip, Agiacai, Buțugan, Tudosa, Natriashvili, Turashivili. Rezerve: Bejan, Sasu, Uchava, Mitu, Bucevschi, M. Dumitru, Mototolea, Strutinsky. În cealaltă semifinală, la Baia Mare, CSM Știința a învins fără probleme pe Dinamo, cu scorul de 44-0 (20-0). Așadar, sâmbătă, 2 octombrie, la București, se vor juca partidele Baia Mare - Steaua (finala mare) și RCJ Farul - Dinamo (finala mică). *** Iată și rezultatele înregistrate în ultima etapă din play-out: CSM București - Poli Iași 59-0, RC Bârlad - Știința Petroșani 10-10, CSM Bucovina Suceava - U Cluj 15-29. CSM București, echipă antrenată de constănțeanul Cristian Brănescu, și U Cluj s-au calificat pentru SuperLigă.