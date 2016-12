Marin Barbu a demisionat de la Callatis Mangalia!

În urma unei întâlniri cu conducerea clubului, antrenorul principal al echipei Callatis Mangalia, Marin Barbu, si-a prezentat demisia, contractul sau fiind reziliat de comun acord. Callatis Mangalia este „lanterna roșie” a Seriei I din Liga 2, având doar o victorie după 6 etape și - 6 în clasamentul adevărului. Fostul secund, Cristi Șchiopu, este antrenor interimar și va pregăti meciul de sâmbătă, de la Ovidiu, cu Viitorul Constanța.Iată ce a declarat Marin Barbu: „Nu am reușit să fac echipa pe care am dorit-o. Am pierdut cinci meciuri pe greșeli personale ale jucătorilor și, la acest nivel, nu este posibil așa ceva. Cum, mereu când nu sunt rezultate, antrenorul este de vină, am preferat să-mi dau demisia”.La rândul său, președintele echipei Callatis Mangalia, Neculai Tănasă, a afirmat: „Am încercat să obținem puncte, dar începutul de campionat ne-a fost defavorabil din cauza greșelilor făcute de unii jucători. Toți suntem de vină, dar trebuie să ne revenim, până nu este prea târziu. Prima ocazie este sâmbătă, la Ovidiu, unde sperăm să facem un joc bun. În Cupă, ne-au învins pe o greșeală a portarului nostru, în finalul prelungirilor”.Marian NEDELEA