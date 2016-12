Marica, atac dur la adresa lui Iordănescu

Ciprian Marica a ținut să sublinieze că la lotul național au ajuns colegi de-ai săi care nu evoluează la echipele de club, iar el a rămas acasă, scrie evz.roAtacantul Ciprian Marica a fost sărit din schemă pentru meciurile cu Ungaria și Grecia, din preliminariile CE din 2016, iar jucătorul a ținut să-i transmită un nou mesaj lui Anghel Iordănescu. După ce s-a plâns că n-a fost sunat de niciun membru al staf-ului tehnic, pentru a i se comunica decizia, Marica a spus că la prima reprezentativă au ajuns și alți fotbaliști care nu evoluează la echipele de club.„Sunt total de acord cu Iordănescu, îi respect decizia, nu am nici o problemă. Nu știu dacă sunt eu cel mai bun exemplu, dacă ne uităm în lot, dar chiar nu vreau să fiu răutăcios și să dau exemplu alți colegi. Cred că cel mai bun motiv era să spună că aceasta a fost decizia dânsului. Mai sunt și alți jucători la lot care nu au jucat și nu au avut un meci oficial până acum. Eu nu cred că ăsta a fost motivul, că nu am jucat. Aș fi vrut doar să știe domnul Iordănescu că am echipă, că am contract. M-am pregătit, am echipă. Altele sunt problemele acolo. În ideea de joc a dânsului, nu mă vedea pe mine. Înțeleg deciziile, nu trebuie explicate. Nu am nevoie să mă ajute nimeni. Echipa națională trebuie să fie ajutată de cei mai buni jucători, nu invers", a spus Marica la Digi Sport.