Mariana Bitang şi Octavian Belu nu vor mai antrena lotul olimpic feminin

Mariana Bitang și Octavian Belu nu vor mai antrena lotul olimpic feminin

Mariana Bitang și Octavian Belu nu vor mai pleca alături de delegația României la Campionatele Mondiale de la Nanning (China). „După Campionatele Europene, după luna iunie, calitatea noastră de antrenori coordonatori a încetat. Este o decizie definitivă. Încercăm să mai ajutăm cum putem, am făcut cât am putut”, a declarat, pentru Mediafax, Mariana Bitang. Cei doi tehnicieni vor continua să se implice în proiectul relansării gim-nasticii românești, unde aproximativ 150 de copii vor intra în pregătire în șase centre regionale: București (cluburile Steaua și Dinamo), Constanța, Deva, Timișoara și Onești.Între 3 și 12 octombrie, gimnastele românce vor participa la Campionatele Mondiale de la Nanning. Larisa Iordache, Ștefania Stănilă, Andreea Munteanu, Ana Maria Ocolișan, Silvia Zarzu, Paula Tudorache și rezerva Ioana Nicoară vor fi însoțite de staff-ul tehnic format din Lăcră-mioara Moldovan, Lucian Sandu și Cristian Moldovan.Pe de altă parte, Adrian Stoica, președintele Federației Române de Gimnastică, a declarat, pentru Agerpres: „Nu e o demisie scrisă, ei sunt într-o etapă în care simt nevoia să stea mai departe de lot. E adevărat însă că nu vor să participe la Mondiale. Asta este foarte clar și nu vor participa, nu sunt în delegație. Ei continuă să supravegheze, să supervizeze, să dea sfaturi, dar nu din poziția de antrenori coordonatori în acest moment. Vom pune pe cineva res-ponsabil din staff-ul tehnic, dar antrenor coordonator de azi pe mâine, înainte de Mondiale, nu voi numi. Nu știu și nu pot face previziuni cât vor lipsi. Este vorba de voința personală a unor oameni. Oricâte eforturi am făcut cu toții, nu suntem capabili deocamdată să-i convingem să revină la sentimente mai bune. Va fi obligatoriu apoi să facem ceva, pentru că nu poate să rămână o oștire fără comandant. Nu am altă soluție decât de a aștepta să treacă Mondialele, așa cum vor trece, și o vom vedea după aceea”.