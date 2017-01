Mariana Bitang refuză premierea!

Ştire online publicată Marţi, 18 Septembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Mariana Bitang, antrenoarea gimnastei constănțene Cătălina Ponor, refuză să primească banii cuveniți pentru rezultatele sportivelor obținute la Campionatele Mondiale desfășurate la Stuttgart, informează agenția NewsIn. „În primul rând, consider că aportul meu la obținerea medaliei de bronz pe echipe a fost extrem de mic. În concluzie, nu merit această premiere. Eu nu m-am întors în gimnastică pentru bani. Au fost momente în care am câștigat titlul mondial și am fost recompensată cu un milion de lei. Nu asta m-a ținut în sală“, a declarat Bitang.Mariana Bitang, antrenoarea gimnastei constănțene Cătălina Ponor, refuză să primească banii cuveniți pentru rezultatele sportivelor obținute la Campionatele Mondiale desfășurate la Stuttgart, informează agenția NewsIn. „În primul rând, consider că aportul meu la obținerea medaliei de bronz pe echipe a fost extrem de mic. În concluzie, nu merit această premiere. Eu nu m-am întors în gimnastică pentru bani. Au fost momente în care am câștigat titlul mondial și am fost recompensată cu un milion de lei. Nu asta m-a ținut în sală“, a declarat Bitang.