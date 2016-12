Marian Pană şi-a dat acceptul pentru achiziţionarea lui Adrian Pătulea

Marian Pană și-a dat acceptul pentru achiziționarea lui Adrian Pătulea

Tehnicianul Farului a fost convins de vârful care a jucat ultima dată în ligile inferioare din Anglia. În schimb, "marinarii" au renunțat la alți doi jucători sosiți în probe.Marian Pană, antrenorul principal al Farului, a declarat că vârful testat de "marinari" în ultimele zile, inclusiv la amicalul de vineri cu Chimia Brazi, Adrian Pătulea (26 de ani), are OK-ul său pentru a demara tratativele cu echipa constănțeană. Pătulea a jucat ultima dată în ligile inferioare din Anglia, iar vineri a înscris un gol în remiza Farului, 3-3, cu echipa de Liga a III-a.Pană a renunțat în schimb, după confruntarea de vineri, la alți doi fotbaliști pe care Farul i-a avut în probe, Marius Zidăroiu (fundaș dreapta, 23 de ani) și Florin Epure (fundaș stânga, 22 de ani).Disputa Chimia - FC Farul s-a jucat la Brazi, pe drumul de întoarcere al constănțenilor de la Predeal. Formația prahoveană a condus de trei ori, Farul revenind de fiecare dată, prin golurile lui Pătulea (30), M. Nicolau (40) și R. Oprea (84). În minutul 90, faristul Ștefan Ciobanu a ratat o lovitură de la 11 m. "A fost un joc bun, pe un teren favorabil, dar pe o căldură insuportabilă. Am văzut și multe lucruri bune, dar am comis și multe erori. S-a văzut că nu am avut prospețime, fiind la finalul cantonamentului montan", a declarat Marian Pană, la finele partidei.Formula de start a Farului a fost: Cernea - Zidăroiu, Nicolau, L. Ștefan, Epure - Husein, Sascău, Ștefoi, I. Lupu - Stăncioiu - Pătulea. Au mai jucat Nițescu, Chehaia, Șt. Ciobanu, L. Dobre, Buzea, R. Oprea, Gh. Badea și M. Tănasă. Portarul Cernea a evoluat tot meciul, ceilalți doi goal-keeperi, Măcelaru și Fl. Dobre, fiind accidentați.După ce au revenit la Constanța, jucătorii Farului au primit liber până luni, la ora 17,30.