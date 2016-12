După „episodul Gens”, 21-18, de la București

Marian Nache vrea să demisioneze de la CS Cleopatra

După meciul de la București, din etapa a 11-a a Diviziei Naționale, câștigat cu mari emoții (21-18) în fața celor de la CS Gens Cluj, Marian Nache, unul dintre antrenorii echipei de rugby juniori sub 19 ani CS Cleopatra, a anunțat că dorește să renunțe să mai pregătească formația din Mamaia. Marian Nache este decis să pună capăt colaborării sale cu CS Cleopatra. Motivul? Înaintea și în timpul jocului cu ardelenii, a purtat o serie de discuții în contradictoriu cu celălalt tehnician al echipei, Marian Udroiu. Tensiunile dintre cei doi nu sunt de ieri, de azi, au „ars” mocnit și, cum două săbii nu încap în aceeași teacă, Nache a decis să se retragă. „Am anunțat conducerea că vreau să renunț să mai antrenez această echipă. Sunt de opt ani în club, am o vârstă, o carte de vizită și principii de la care nu mă pot abate. Comunicarea dintre mine și Udroiu nu mai este posibilă. Dacă șefii Cleopatrei vor mai avea nevoie de serviciile mele la celelalte echipe de juniori, mergem mai departe. Dacă nu, ne strângem mâinile bărbătește și fiecare își vede de drumul lui”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Marian Nache. Revenind la meciul cu CS Gens, trebuie spus că formația de pe litoral a făcut o primă repriză bună, conducând la pauză cu 14-3, dar, în cea de-a doua, a redus inexplicabil motoarele - refuz să cred că o parte dintre jucători au vrut să piardă meciul! - și Clujul, de altfel un adversar modest, a reintrat în joc. Ardelenii puteau chiar câștiga, dar nu au avut un transformer inspirat. Scor final 21-18 pentru CS Cleopatra, care obține o victorie fără punctul bonus. În derby-ul rundei, CSS 2 Baia Mare s-a impus la limită, scor 13-12, în fața celor de la RC Pantelimon, chiar în Capitală. Astfel, podiumul de iarnă al DN de juniori U19 are următoarea configurație: 1. RC Pantelimon (36 p), 2. CSS 2 Baia Mare (36 p, esaveraj inferior), 3. CS Cleopatra (35 p). *** La CS Cleopatra, rugby-ul intră în vacanță, nu însă și șahul. Pasionații sportului minții, din Constanța și din tot județul, legitimați sau nu, sunt invitați să vină să joace la Cupa 1 Decembrie, ediția a XIII-a, întrecerile urmând a avea loc la complexul din Mamaia, în zilele de 5 și 6 decembrie.