Marian Iancu l-a dat afară pe Contra de la Timişoara

Marian Iancu l-a dat afară pe Contra de la Timișoara

Patronul lui FC Timișoara, Marian Iancu, a declarat că va renunța la antrenorul Cosmin Contra, ca urmare a declarațiilor pe care fostul internațional le-a făcut după ce a aflat de criticile aduse de Iancu. Vice-lideră a Ligii 1, FC Timișoara a terminat la egalitate, sâmbătă, 3-3 (Velcovici 53, Keita 72, 89 / Luchin 18, Zicu 50, Axente 67) meciul din deplasare cu Gloria Bistrița, rezultat care l-a înfuriat pe Marian Iancu. Bănățenii au condus cu 2-0 și 3-1, dar au sfârșit prin a fi egalați, ratând șansa de a ajunge, măcar pentru o zi, la ace-lași număr de puncte, 36, cu liderul Oțelul. „Jucătorii sunt nesimțiți și indolenți. Se cred vedete și vor doar bani. La Burcă vom și renunța. Însă de vină sunt toți cei de la echipă, începând cu președintele Gheorghe Chivorchian și cu antrenorul Cosmin Contra”, a spus Iancu. Cosmin Contra a replicat: „De luni poate să vină el să antreneze, că tot e moda cu patronul - antrenor”. „Dacă vorbește așa și e tare-n gură, o să găsim pe altcineva în locul lui Contra. Nu mai este antrenor la Timișoara. Eu am riscat, i-am dat clubul pe mână și iată unde am ajuns”, a venit răspunsul lui Iancu, patronul Timișoarei anunțând că îl vrea înapoi pe banca tehnică pe Dusan Uhrin jr. Sâmbătă, în etapa a 18-a a Ligii 1, s-a mai jucat Dinamo - Astra 2-2 (C. Munteanu 58p, Ad. Cristea 60 / Seto 15, Oprsal 38).