Maria Cristina Roşioru, steaua judo-ului constănţean

O constănțeancă pășește hotărât pe urmele Alinei Dumitru

Maria Cristina Roșioru, steaua judo-ului constănțean

La malul mării, s-a născut o stea care va străluci mult timp de acum înainte pe cerul judo-ului. Despre Maria Cristina Roșioru, proaspătă campioană națională, specialiștii spun că are toate șansele de a călca pe urmele Alinei Dumitru, campioană olimpică.Constanța a dat lovitura la turneul final al Campionatului Național de judo pentru copii Under 11, desfășurat, timp de trei zile, la Bistrița, cu participarea a peste 700 de copii (fete și băieți), de la cluburi din întreaga Românie.Adoptând strategiile „Puțin și bun” și „Punct ochit, punct lovit”, LPS „Nicolae Rotaru” CSS a deplasat la competiție cinci sportivi. Și toți acești judoka, antrenați de profesorii Feuzi Gelal și Radu Luca, au urcat pe podium!Cea mai bună performanță a înregistrat-o Maria Cristina Roșioru, care a cucerit titlul de campioană națională la categoria 40 kg, Aisun Seitmola și-a adjudecat argintul la 38 kg, iar Ștefania Stănică (22 kg), Ana Maria Crețu (32 kg) și Anastasia Marin (36 kg) au intrat în posesia medaliilor de bronz.v v vÎn vârstă de numai 9 ani, pe care i-a împlinit pe 19 aprilie, Maria Cristina Roșioru este elevă în clasa a III-a C la Școala Tuzla (director, prof. Afrodita Marcoșanu; învățător, Iulian Căpățână). Îi place foarte mult să citească, iar în ceea ce privește sportul, în afară de judo, practică înotul, atletismul și plimbările cu bicicleta.„Despre acest copil se va auzi în sportul românesc. Are calitățile necesare performanței, are dorință, are ambiție, lucruri pe care tot mai rar le găsești în ziua de azi. Va fi o viitoare mare campioană, va călca pe urmele Alinei Dumitru, cam-pioana olimpică de la Beijing, care ne-a făcut să ne simțim mândri că suntem români. La Bistrița, a reușit patru victorii din patru posibile și a luptat chiar și împotriva arbitrilor. Dar, acolo unde este valoare, nu au ce face arbitrii. Maria este în primul an de U11, la anul va fi în aceeași cate-gorie, cu obiectiv păstrarea titlului național”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, profesorul Feuzi Gelal.Maria Cristina Roșioru face judo de patru ani, are deja în palmares mai multe medalii câștigate în concursuri naționale și internațio-nale, însă aurul de la Bistrița este primul obținut la un Campionat Național.Ea provine dintr-o familie de sportivi, tatăl său, Florin Roșioru, fiind fost campion național de lupte greco-romane juniori sub comanda regretatului antrenor Constantin Ofițerescu.v v vPentru judokanii de la LPS, urmează participarea la turneul final al Campionatului Național Under 13, delegația constănțeană fiind alcătuită din Mihaela Pescaru (40 kg), Mădălina Grecu (+60 kg), Bogdan Mingea (42 kg) și Vla-dimir Crangă (50 kg).„Toți acești copii s-au clasat pe primul loc la faza de euro-regiuni, astfel încât obiectivul stabilit este câștigarea a două-trei medalii, dintre care una de aur”, a explicat profesorul Feuzi Gelal.v v vUna dintre marile dorințe ale lui Feuzi Gelal, tehnician de excepție aflat în prag de pen-sionare, este aceea de a construi o sală de judo în curtea LPS-ului.„Vreau să las ceva în urma mea, o sală de judo, dimensiuni 15 X 40 metri, lângă sala mare din curtea liceului, cu toate utilitățile. Teren există, am proiectul de atragere de fonduri europene, nu mă las până nu îl pun în practică”, a explicat profesorul Feuzi Gelal.