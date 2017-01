Maria Şarapova îşi schimbă NUMELE timp de două săptămâni. Află motivul inedit

Maria Șarapova își schimbă NUMELE timp de două săptămâni. Află motivul inedit

Ştire online publicată Marţi, 20 August 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Maria Șarapova în vârstă de 26 de ani, fostul număr 1 WTA, intenționează să-și schimbe numele de familie pe durata US Open. Maria Șarapova s-a adresat deja Curții Supreme din Florida și a depus o cerere pentru a i se îndeplini dorința schimbării numelui pentru două săptămâni, din Șarapova în Sugarpova, anunță Daily Mail.Gestul extravagant are ca țintă promovarea brandului de dulciuri Sugarpova, deținut de jucătoarea de tenis. Mai mult, Șarapova ar urma să poarte logo-ul, niște buze roșii, pe echipamentul de joc cu care se va prezenta la US Open, scrie realitatea.net.