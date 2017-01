Aihan Omer face analiza grupei României la Mondialele din 2009:

„Marele pericol vine din partea Ungariei“

Reprezentativa de handbal masculin a României a fost repartizată în Grupa A la Campionatul Mondial din Croația, turneu final care va avea loc în perioada 18 ianuarie - 1 februarie 2009. Conform tragerii la sorți efectuate, sâmbătă seară, la Zagreb, formația tricoloră va avea drept adversare următoarele echipe: Franța, Ungaria / Bosnia Herțegovina (partida tur, din Bosnia, a fost întreruptă, din cauza incidentelor), Australia, Slovacia și ocupanta locul doi din turneul panamerican. „Am făcut o ciornă cu echipele pe care le-aș fi dorit și majoritatea au ieșit. Mă bucur că suntem într-o grupă accesibilă. Am mai jucat cu aceste echipe, le știm potențialul și mergem încrezători. O să jucăm de la egal la egal cu toată lumea, pentru că și noi suntem o echipă de temut”, a declarat selecționerul Aihan Omer. Tehnicianul constănțean și-a stabilit deja prioritățile la Mondiale și spune că team-ul maghiar reprezintă cel mai mare pericol. „Cel mai tare mi-e frică de Ungaria. Cu Franța, o să fie un meci spectaculos, dar putem să prindem Ungaria într-o formă mare”, a explicat „Turcul”. Component de bază al naționalei, handbalistul constănțean Laurențiu Toma, de la HCM, este de părere că stă în puterea României să depășească faza grupelor. „Nu am avut curajul să mă uit la tragerea la sorți. Sunt mulțumit că am ajuns la un Mondial după atâta timp (n.r. - 13 ani) și depinde numai de noi dacă trecem sau nu de grupe. Cred că o să fie surprize în această grupă. Nu pot spune că Franța este favorită certă. Depinde mult de forma fiecărui jucător, de moral, de atmosferă, iar la acest capitol avem un avantaj față de adversare”, a spus Toma.