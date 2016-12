Mare „minune“: BC Farul n-a mai încasat 100 de puncte!

2

Rerevenire

Salut imi pare rau ca am vazut tocmai acum acest articol sau mai bine zis aceasta revenire,deplorabila crede ma .Atit autorul art cat si cel cu revenirea nu au nici o treba cu baschetul iar inainte de a oferta asa zisi specialisti ar fi bine sa se mai documenteze in "piata"cum de s a ajuns aici si ce au facut dansii pt binele baschetului ,iti zic eu NIMIC,Martisor si Campeanu se ocupau cu spagile si distribuorea lor iar Adrian saracul e dus pt sportul asta .Nu contesta nimeni sa poate undeva pe la inceputul carierelor lor au mai facut cate ceva dar dupa ce sau vazut pe pozitii adio,intrebati lumea ce jucatori a creat Campeanu,intrebati lumea cum promova Martisor valori mondiale ca Ghinea,fratii Calancea si multi altii,Adroan saracul e blazat de ani buni de zile de aia nici nu il mai iau in calcul si ne mai intrebam de ce suntem aici pai din cauza pestelui la sacosa al lui Ilie pt a juca la Farul sau a spriturilor la Bulevard a lui Ghinea senior.Sa fim seriosi oameni buni asa zisi comentatori de sport umblati prin lume documentati va si dupa puneti mana pe pix ca va faceti de rusine.

Răspuns la: Revenire

Adăugat de : 13L, 19 octombrie 2013

Sunt curios cu ce ai putea sa revii intr-o editie viitoare despre baschetul masculin. Cam cat de mult te-ai zbatut tu pentru acest baschet masculin?...