Marcel Lică: "Trebuie să fim profesionişti până la capăt!"

Marcel Lică: "Trebuie să fim profesioniști până la capăt!"

Începând de astăzi, președintele executiv al Farului, Marcel Lică, își va reîncepe activitatea, după o pauză de câteva săptămâni de repaus forțat, provocat de o intervenție chirurgicală, pentru hernie. Marcel Lică ne-a vorbit despre ce este de făcut la Farul pentru îmbunătățirea actualei situații în care se află momentan echipa. „Îmi pare rău că am lipsit în ultimele săptămâni, de marți voi începe să intru în activitate câte 2 - 3 ore, până îmi voi reveni complet. Deocamdată, trebuie să terminăm acest sezon și urmează să vedem ce putem face pentru cel următor, pentru că ceva va trebui făcut ca să redresăm calea pe care a luat-o Farul. După cum văd că stau lucrurile, va fi foarte greu ca un singur om să poată să realizeze aspirațiile constănțenilor; cu un singur investitor, va fi foarte greu, oricât de pasionat ar fi el și oricât de mult s-ar dărui, orice antrenor și președinte ar avea, tot va trebui să fie un grup de investitori pentru a susține echipa și jucătorii la un nivel mai avansat. Ar fi o mană cerească dacă s-ar implica și autoritățile locale în activitatea noastră, atunci, cu siguranță am face performanță”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, președintele FC Farul, Marcel Lică. După ultimul rezultat al „marinarilor”, 0-2 la Tulcea, putem spune că motivația și dorința jucătorilor au dispărut, iar acest lucru este confirmat și de președintele clubului. Lică are însă în continuare încredere în antrenorul Ion Barbu și afirmă că prezența acestuia la Farul cu siguranță va da roade, dar asta probabil începând cu următorul sezon. „La Tulcea, a fost un joc mai puțin reușit, cu toate că s-au creat ocazii bune de gol, dar se pare că a dispărut acea concentrare și dorință de a face rezultate bune, asta poate pentru că este final de campionat, dar cu toate astea trebuie să fim profesioniști până la capăt și să terminăm onorabil. În privința antrenorului Ion Barbu, cred că până acum s-a descurcat foarte bine, el își dă toată silința să facă lucruri onorabile și am încredere în capacitatea lui de a face lucruri bune la Farul”, a afirmat Marcel Lică.