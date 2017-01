Marcel Lică şi Aurelian Bogaciu rămân în arest

Marcel Lică și Aurelian Bogaciu rămân în arest

Ştire online publicată Marţi, 05 Mai 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Vicepreședintele autosuspendat al CCA, Marcel Lică, și arbitrul Aurelian Bogaciu rămân în arest, după ce Curtea de Apel Pitești a admis, ieri, recursul făcut de DNA la decizia de eliberare sub control judiciar a oficialului constănțean și a respins recursul la măsura arestării formulat de avocații lui Bogaciu. „La 52 de ani, am un trecut nepătat. Am doi copii, dintre care unul minor, sunt nevinovat și de aceea cer eliberarea sub control judiciar”, a declarat Lică, în timpul procesului. Lică și Bogaciu sunt arestați în „cazul Penescu”, fiind acuzați că au primit mită din partea patronului clubului FC Argeș, pentru a favoriza echipa piteșteană.