Marcel Lică: „Jucătorii sunt singurii vinovaţi!“

Nostalgie dupa Petre Grigoras

Inca mai tin minte acel meci Rapid-FC Farul 0-0, in care desi nu am castigat, am facut spectacol si ne-am aparat ca la handbal in semicerc spre disperarea lui Razvan Lucescu :) Acum insa din cauza punctelor pierdute din tur plus cele 8 puncte din cele 4 remize, au cantarit mult in lupta pentru promovare. Grigoras avea magia lui Wenger si stilul sau se vedea pe teren, un mijloc puternic si un atac fulgerator (minim 2 atacanti), in schimb in jocul actual al Farului, se vede doar teama de a nu pierde si mai putin dorinta de a castiga !!! Acum mergem pe mana lui Viorel Tanase, insa poate la anul, o sa incercam sa il aducem pe Petre Grigoras aka "Arsene Wenger de Romania" :) Admir ambitia lui Viorel Tanase de a lupta pana la capat desi sunt doar sanse matematice, insa stilul lui Grigoras este innegalabil. Fortza Farul !!!