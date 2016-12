Marcel Lică, înscăunat preşedinte la FC Farul

Marcel Lică, înscăunat președinte la FC Farul

Fostul arbitru internațional și oficial CCA a fost prezentat ieri. Lică îl înlocuiește pe Marian Diaconescu, cel care va rămâne în continuare alături de club, ca sponsor.Marcel Lică și-a început, ieri, al doilea mandat ca președinte al FC Farul, după cel din perioada 2002 - 2004. Patronul Farului, Giani Nedelcu, și predecesorul lui Lică, Marian Diaconescu, l-au prezentat pe noul șef al staff-ului administrativ al clubului, într-o conferință de presă desfășurată la club.„Am încredere în Marcel Lică. Sunt convins că este președintele care i se potrivește cel mai bine Farului în momentul de față. Deși părăsesc această funcție, sunt fericit, întrucât am avut posibilitatea să lucrez la clubul pe care îl iubesc. Îi mulțumesc lui Giani că a avut încredere în mine și mi-a dat, în iarnă, clubul pe mână. Sunt convins că Marcel va reuși mai mult decât mine”, a declarat Diaconescu.„Nu am emoții, ci mă încearcă o stare care îmi dă forță de muncă și putere. Am venit la Farul doar pentru promovarea imediată. Sper să reînnodăm vechile performanțe. Locul Farului e în Liga 1, unde să se bată de la egal la egal cu marile forțe ale fotbalului românesc”, a spus și Lică.În conferința de presă de ieri, s-a semnat și contractul de publici-tate cu Congaz.„Din acest an, vom susține din nou Farul, echipa reprezentativă a Constanței. Suntem legați de acest nume. În sezonul de față, suntem puțin nepregătiți cu sumele, dar la anul sperăm să venim cu o contribuție pe măsura ligii în care va juca echipa. Și pentru noi e un nou început. Obiectivul e promovarea imediată. Dacă va promova, Farul va juca în sezonul următor cu Congaz pe piept”, a declarat Augustin Oprea, direc-torul general al Congaz.„Am venit alături de Farul convinși că la anul echipa va evolua în Liga 1", a spus și Dumitru Bedivan, director Afaceri cu Gaze la Congaz.Giani Nedelcu a dezvăluit că acest contract este al doilea încheiat de Farul de când a demarat campania de strângere de fonduri pentru alcătuirea bugetului de promovare. „Sperăm ca săptă-mâna aceasta să încheiem și alte contracte”, a declarat Nedelcu.Ieri, au venit la Constanța atât Ilie Stan, cât și Alin Buzărin, cei cu care FC Farul tratează pentru postul de antrenor principal, respectiv pentru o funcție în staff-ul admi-nistrativ. Ambii au fost prezenți la club în timpul conferinței de presă, la care nu au participat însă.„Ilie și Alin sunt niște profesioniști care nu renunță așa ușor la o discuție pe care am avut-o. Au văzut că suntem oameni serioși. Știu ce discuții am avut și vom mai avea cu societățile. Cred că la finele acestei săptămâni va fi conturat bugetul și banca tehnică, plus alte probleme de ordin sportiv”, a declarat Marcel Lică.