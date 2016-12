Marcel Lică i-a premiat pe absolvenţii de juniorat de la Metalul

Marcel Lică i-a premiat pe absolvenții de juniorat de la Metalul

Momente emoționante, week-end-ul trecut, pentru zece dintre fotbaliștii clubului Metalul Constanța. Ei au terminat junioratul cu fruntea sus, disputând finala mică a Campionatului Național, și au fost premiați în cadrul unei festivități organizate de conducerea administrativă și tehnică, la Clubul Eden din bd.-ul Aurel Vlaicu. Alături de președintele executiv Marcel Lică și de directorul sportiv Liviu Frunză, s-au mai aflat și părinții fotbaliștilor, mândri de performanța copiilor lor. Cei zece jucători care se pregătesc să primească „botezul” diviziilor sunt Marian Velicică, Nicușor Stroe, Vlad Oprea, Ionuț Purcărea, Cristian Carapcea, Andrei Amariei, Ionuț Bambergher, Claudiu Mitriș, Alexandru Paraschiv și Gabriel Ion. „Pentru acești sportivi, s-a încheiat un ciclu important al carierei. Vor face pasul către eșaloanele de seniori, unde exigențele vor fi și mai mari, dar sunt convins că se vor descurca. Deja au intrat în vederile unor cluburi de Divizia C și își fac acolo pregătirea de vară”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, antrenorul Florin Burcea, cel care, alături de Gabriel Dinică, a coordonat această grupă. „Mi-au trecut foarte multe generații prin mână, dar niciuna nu a fost precum cea care termină acum junioratul. Sunt copii deosebiți, talentați și muncitori, pe care orice antrenor se poate baza. A fost o onoare să lucrez cu ei, le urez mult succes pe viitor”, a spus și directorul Centrului de copii și juniori al CS Metalul, prof. Petre Comăniță. Ergut Asan, la lotul național Tânărul jucător al Metalului, Ergut Asan, a fost convocat la lotul național de juniori sub 17 ani al României. Începând de ieri, fotbalistul constănțean se pregătește, timp de zece zile, la Mogoșoaia, sub comanda selecționerului Florin Cheran. „Asan este un jucător polivalent de bandă stânga, poate fi folosit atât ca fundaș, cât și ca mijlocaș sau chiar vârf. A ajuns la lot, sperăm să rămână acolo”, a declarat președintele Marcel Lică.