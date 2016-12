Maratonişti „fără plămâni“

Veteranii constănțeni Marian Piron și Alexandru Pop, medaliați la București

Maratoniști „fără plămâni“

Sunt oameni care fug pe scări către apartament. Unii fug după tramvai, alții după bani, alții după funcții. Unii aleargă după infractori sau după… stele. Cei mai tari sunt însă cei care aleargă la maraton, iar când mai și câștigă, toată lumea e a lor!Fost atlet de mare performanță, Marian Piron nu mai participase la o cursă de maraton din 1988. S-a decis să o facă însă zilele trecute, când s-a înscris la Maratonul Internațional de la București, unde a înregistrat performanțe excelente. Astfel, Piron s-a clasat pe primul loc la categoria sa de vârstă, 44 de ani, și pe locul 63 la general, par-curgând cei 42,195 de kilometri în trei ore și 12 minute.„A fost o cursă epuizantă, în timpul căreia am slăbit trei kilo-grame. La final, picioarele îmi erau acoperite nu de transpirație, ci de spumă! Dintre cei aproximativ 5.000 de participanți la cele cinci evenimente - maraton, semimaraton, cursa populară, cursa de ștafetă și Campionatul Național de maraton pentru seniori și master -, circa 900 au alergat la maraton, iar dintre aceștia, doar jumătate au trecut linia de sosire. Vremea nu a ținut cu noi, a fost frig, termometrele nu au indicat mai mult de 9 grade Celsius, a plouat mărunt, permanent, și a bătut și un vânt tăios. Cu toate acestea, am scos un timp bun. Bineînțeles, incomparabil cu cel din 1988: două ore, 48 de minute”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Marian Piron.Grație locului obținut la maraton, sportivul constănțean s-a situat pe prima poziție și la Campionatul Național, devenind astfel campion al României la categoria 44 de ani.„Federația Română de Atletism s-a implicat în organizarea eveni-mentului, astfel că s-au ținut, concomitent, și întrecerile Campiona-tului Național. Concurența a fost acerbă, iar impulsul l-au dat atleții străini invitați să alerge la București. De altfel, podiumul la maraton a fost acaparat de africani, pe locurile I și II terminând kenyenii, iar pe locul III, un reprezentant al Etiopiei. Abia apoi a urmat plutonul românilor”, a explicat Piron.v v vRezultate foarte bune au obținut și alți constănțeni care au venit să-și încerce rezistența fizică și psihică la București.În cursa de semimaraton, cu timpul de o oră și 28 de minute, Alexandru Pop a fost al treilea la categoria sa de vârstă, 45 de ani, și al 33-lea la general, iar Gheorghe Romașcanu s-a clasat pe locul patru la categoria 44 de ani și pe locul 46 la general, el trecând linia de sosire după o oră și 31 de minute.„La semimaraton, au alergat mai mult de 1.000 de concurenți, la toate categoriile, profesioniști și veterani. Dintre aceștia, 765 au terminat cursa. Personal, sunt fericit că am câștigat medalia de bronz și, față de concursul național de semimaraton de la Sfântu Gheorghe, din luna iulie, mi-am îmbunătățit timpul cu patru minute”, a declarat Alexandru Pop.v v vFoști fariști, Marian Piron, Alexandru Pop și Gheorghe Romașcanu reprezintă acum clubul CFR Constanța l În cursa de maraton, atletul constănțean Bogdan Ofițeru, de la CS Farul, s-a clasat pe locul 16 la general, iar în cursa populară, de 3,5 kilometri, în care au alergat peste 1.500 de persoane, de la copii până la veterani, Adrian Piron, de la Grupul Școlar „Dimitrie Leonida” din Constanța, a fost al 15-lea la categoria 13-18 ani l Startul tuturor curselor s-a dat concomitent, din Piața Alba Iulia, traseul, însumând 10,56 kilometri, fiind apoi Piața Unirii - Cheiul Dâmboviței - Piața Muncii și retur. Concurenții de la maraton au parcurs traseul de patru ori, iar cei de la semimaraton, de două ori l La cursa de ștafetă, s-au înscris peste 100 de ștafete, ceea ce înseamnă aproximativ 500 de concurenți l „Acord nota 10 pentru organizare. Au fost extraordinar de mulți oameni, nu neapărat foști sau actuali sportivi, ci simpli cetățeni, care au plăcere de a alerga. O parte dintre ei chiar au fost monitorizați de conducerile companiilor la care lucrează, care au considerat că este un bun prilej de a-și face reclamă”, a povestit Marian Piron.