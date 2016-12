Mara s-a despărţit oficial de CFR Cluj

Mara s-a despărțit oficial de CFR Cluj

Ştire online publicată Vineri, 15 Ianuarie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Mijlocașul Bogdan Mara a declarat, ieri, că și-a reziliat contractul cu CFR Cluj, după o întâlnire cu președintele ardelenilor, Iuliu Mureșan, și susține că, în acest moment, are oferte concrete doar din Rusia și Grecia. „Regret că nu am apucat să termin campionatul cu CFR Cluj, dar se pare că ei au o altă strategie. Contractul meu, care a fost destul de mare și vârsta, au fost probabil motivele pentru care nu am fost păstrat”, a spus Mara. Mijlocașul de 32 de ani a fost anunțat, în această iarnă, că antrenorul Andrea Mandorlini nu mai are nevoie de serviciile sale și i se va rezilia contractul. De transferul său s-a arătat interesată la un moment dat și Steaua, dar, din câte se pare, roș-albaștrii nu i-au făcut o ofertă concretă.