Manuel Neuer: „ La penaltyuri, italienii şi-au propus să şuteze pe mijlocul porţii ”

Manuel Neuer: „ La penaltyuri, italienii și-au propus să șuteze pe mijlocul porții ”

Eroul din poarta Germaniei, Manuel Neuer afirmă nu a mai avut niciodată parte de atât dramatisc la o seria loviturilor de pedeapsă, însă echipa sa a fost mai bună și a meritat victoria.„Nu am avut niciodată parte de o loterie precum aceasta. Cred că majoritatea italienilor și-au propus să șuteze pe mijlocul porții. Golul pe care l-am încasat în timpul regulamentar a fost unul ghinionist, dar consider că am fost echipa mai puternică și am meritat victoria. A fost ceva incredibil să avem parte de atâtea penaltyuri și așa mult dramatism. Nu am reușit să învingem Italia în 90 de minute, nici în 120. A fost o adevărată luptă între Germania și Italia. Nu a fost ușor deloc. Mă bucur că am câștigat noi”, a declarat neamțul.