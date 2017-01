CS Cleopatra - CS Gens Cluj 62-0, în DN de rugby juniori U19

„Mânjii“ lui Nache calcă totul în picioare

Echipa CS Cleopatra Mamaia a urcat pe locul întâi în clasamentul Diviziei Naționale de rugby juniori sub 19 ani. În runda a doua de campionat, constănțenii, antrenați de Marian Nache, au zburdat pur și simplu pe terenul din „Badea Cârțan", administrându-le celor de la CS Gens Cluj o corecție severă: 62-0. Partida a fost arbitrată de Bogdan Milița, ajutat de judecătorii de margine Valeriu Lazăr și Viorel Bujoreanu. Grație acestui succes, team-ul din Mamaia a devenit lider, cu zece puncte, tot atâtea câte au Steaua, Metrorex și Liceul „Aurel Vlaicu" (LAV) București, diferența făcându-se la esaveraj. În aceeași rundă, evoluând în deplasare, formația LPS „Nicolae Rotaru" CSS Constanța s-a făcut de râs, fiind călcată în picioare (0-113) de Dinamo. Eșecul îi duce pe dobrogeni pe poziția a 12-a, ultima, fără niciun punct. Etapa viitoare (duminică, 7 octombrie), vor avea loc întâlnirile LPS - Metrorex și Dunărea Galați - CS Cleopatra. Iată și rezultatele din campionatul Diviziei Naționale de juniori sub 18 ani: Dinamo - LPS 10-26, CS Cleopatra - CS Gens Cluj 0-15. LPS (antrenori - Dumitru Bucur, Adrian Pllotschi și Virgil Năstase) a acumulat zece puncte și ocupă momentan locul doi, după Metrorex, fiind implicată în lupta pentru titlu.