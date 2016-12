Mangalia, o săptămână dedicată luptelor pe plajă

Plaja "Laguna" din Mamaia a oferit încă de la începutul săptămânii turiștilor aflați în aceste zile pe litoral un adevărat spectacol de lupte pe nisip.Încă de luni, sudul litoralului s-a transformat într-un „câmp de luptă”. Aproximativ 200 de sportivi de la 22 de cluburi din țară au venit pentru a concura la Cupa Callatis, competiție adresată categoriilor de copii 1, 2 și 3. CS Mangalia a avut ocazia de a-și testa mai mulți luptători, iar rezultatele au fost pe măsură.„Ne-am bucurat de o prezență nume-roasă la Cupa Callatis în acest an. Au venit 22 de cluburi din țară. Ca întotdeauna, cei veniți la plajă au fost atrași de specta-culozitatea meciurilor. Au fost meciuri pe muchie de cuțit, partide în care au avut loc răsturnări de scor. La categoria 40 kg feminin, finala s-a disputat între două sportive de la clubul nostru. Aveam inima împărțită. Per total, a fost un concurs reușit”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Cornel Trucmel, antrenor la CS Mangalia.Doar ieri, în competiția dedicată copiilor 1, clubul a câștigat opt medalii, dintre care două de aur, trei de argint și trei de bronz.Câștigătorii competiției au primit medalii, diplome și premii surpriză. Reprezentația luptelor pe plajă continuă și în week-end, dar de data aceasta va fi rândul juniorilor și cadeților.Sâmbătă și duminică, de la ora 9.00, în aceeași locație se va desfășura Campio-natul Național de lupte pe plajă pentru juniori și cadeți. Astăzi, de la ora 16.00 va avea loc cântarul oficial.La campionat vor concura cinci sportivi de la CS Farul (antrenor Grigore Gheorghe), șase de la LPS (antrenor Ioan Giuglea) și tot șase de la CS Mangalia (antrenori Cornel Trucmel și Marian Oancea).„Luptele pe plajă au luat amploare după desfășurarea Campionatului Mondial aici în Mangalia în această vară. Din ce în ce mai mulți luptători își îndreaptă atenția și spre această disciplină. De aceea preco-nizăm că în week-end vor veni 400 de juniori și cadeți”, a mai adăugat Trucmel.Printre constănțenii care vor participa se numără și vicecampioanele mondiale la lupte pe plajă Cristina Pintilie și Ana Maria Bunduc. La eveniment, vor lua parte și foștii campioni olimpici Gheorghe Berceanu, Ștefan Rusu și Andrei Vasile, dar și reprezentanții Federației Române de Lupte.În această săptămână, la Sarajevo (Bosnia), se desfășoară Campionatele Mondiale de cadeți la lupte libere, lupte feminine și greco-romane. La ediția din acest an au fost selectați trei constănțeni să lupte pentru medaliile mondiale. La începutul săptămânii, Răzvan Arnăut (CS Farul/50 kg) s-a clasat pe locul șapte la greco-romane, iar Andreea Ana (CS Mangalia/46 kg) și Sebastian Raicea (LPS/100 kg) așteaptă să intre în competiție.