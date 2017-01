Manchester United, cel mai prosper club sportiv din lume

Ştire online publicată Sâmbătă, 12 Ianuarie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Formația engleză Manchester United a anunțat oficial, vineri, că a avut un profit dublu pentru anul încheiat la 30 iunie 2007, față de aceeași dată a anului 2006, și că este pe primul loc în clasamentul celor mai prospere cluburi spor-tive din lume. Volumul vânzărilor înregistrat de Manchester anul trecut a crescut cu 27 de procente, până la 210 milioane de lire sterline, față de 165 de milioane în 2006. Suma provenită inclusiv din vânzările de produse Nike și profitul înregistrat de postul de televiziune al clubului au crescut cu 21%, până la 245 de milioane de lire sterline, față de 202 milioane acum doi ani. Profitul a crescut cu 93 de procente, până la 59,6 milioane de lire sterline, iar veniturile încasate în zilele de meci au ajuns până la 92,6 milioane de lire, sume provenite de pe urma spectatorilor care asistă la meci pe Old Trafford, arenă care are 76.000 de locuri. Veniturile din media au crescut cu 35%, până la 61,5 milioane de lire, față de 45,5 milioane în 2006, iar majoritatea sumei vine din jucarea semifinalei de Liga Campionilor, a disputării finalei Cupei Angliei și a câștigării campionatului. Veniturile comer-ciale au crescut cu 15%, până la 56 de milioane, iar o mare parte a sumei vine de la sponsorul AIG, a contractului cu Nike și a celorlalți sponsori ai echipei. Transparență totală Manchester este singurul club din Premier League care publică sumele pe care le plătește agenților, iar formația a cerut și altor grupări să adopte același model. În 2006/2007 a plătit 2,1 milioane de lire sterline. Formația engleză are și cei mai mulți suporteri din lume, potrivit unui studiu, aproape 333 de milioane de fani, ceea ce înseamnă că un om din 20 de locuitori ai planetei este susținător al lui Manchester. Din întregul număr al fanilor, 139 milioane sunt foarte apropiați de club.