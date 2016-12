Mamaia Idu Trophy Comvex, cel mai puternic turneu de tenis feminin din ţară

Mamaia Idu Trophy Comvex, cel mai puternic turneu de tenis feminin din țară

În timp ce îi ținem pumnii Simonei Halep la turneul US Open, la Constanța, are loc un alt turneu de tenis destinat doar sexului frumos, FRT Pro Mamaia Romania Idu Trophy Comvex.Turneul se află la cea de-a patra ediție și este găzduit de club Idu. Meciurile de calificare au avut loc la începutul săptămânii, iar de ieri s-a dat startul la partidele de pe tabloul principal. La calificări s-au prezentat 64 de jucătoare, însă doar 8 au trecut pe tabloul principal. Jocurile vor avea loc până duminică, 31 august. Turneul este singurul din România cu premii totale în valoare de 25.000 de dolari, exceptând turneul de la WTA din București (cu premii de 250.000 dolari).„Am ajuns la a patra ediție a turneului Mamaia Idu Trophy Comvex, turneu care încheie sezonul competițional din cadrul bazei tenis club Idu. Există doar două turnee feminine cu valoare totală a premiilor de 25.000 de dolari, unul fiind în Belgia, iar celălalt aici, la Constanța. De asemenea, este singurul turneu organizat în România, cu premii cu această valoare. Și anul acesta avem o prezență numeroasă cu sportive venite din 17 țări, iar de la an la an a crescut și nivelul sportivelor. Primele trei sunt clasate în primele 300. Finalele de dublu vor avea loc vineri, iar cea de simplu duminică. Așteptăm ca și iubitorii de tenis să vină, să privească meciuri de calitate, intrarea fiind liberă.” a declarat Alina Idu, director de turneu, în cadrul unei conferințe de presă. Întrebată dacă speră ca turneul să fie câștigat de o româncă, Alina Idu a mai adăugat faptul că speră ca și anul acesta să se impună o jucătoare din România, interesul fiind promovarea sportivelor din țara noastră, însă surprize există tot timpul.Dan Nicolae, IRF superviser, a menționat că turneul o ocazie prielnică pentru tenismenele mai tinere: „Acesta este un turneu care prin punctele acordate dă șansa jucătoarelor mai tinere să își îmbunătățească clasamentul.”La competiția de la Constanța sunt mai multe sportive, care au jucat calificările la New York (US Open). La competiția din Mamaia, și-au arătat interesul și patru jucătoare localnice, niciuna reușind să treacă de al doilea tur de calificări. Primele două favorite ale turneului sunt Andreea Mitu și Alexandra Cadanțu.Meciurile vor începe în fiecare zi, de la ora 11.00, atât la simplu cât și la dublu.