Suporterii „marinarilor“ vor să țină în viață flacăra „alb-albastră“

„Mamă, te iubesc foarte mult, dar nu ca pe Farul!“

Starea de incertitudine de la FC Farul îi ține cu sufletul la gură pe fanii „marinarilor“. Suporterii fac apeluri peste apeluri pentru salvarea echipei, sperând că formația va putea demara pregătirea, săptămâna viitoare, și că va putea supraviețui. Forumurile sportive sunt pline de strigătele de disperare ale fanilor Farului. Sperând, în continuare, că demersurile lor vor sensibiliza pe cine trebuie, deși, până acum, cine a avut urechi de auzit nu prea a auzit, suporterii au intrat și pe site-ul „Cuget Liber” și, pe pagini întregi, au lăsat mesaje de susținere pentru clubul constănțean. Ieri, sub îndemnul - parolă „Hai Farul!”, ultrașii au postat zeci de comentarii. „Nu concep viața fără Făruțul nostru drag! Nu lăsați Farul să se stingă!”, a scris „Liviu”, sub titlul „Pentru Farul îmi dau viața”. „O iubire alb-albastră nu moare niciodată”, speră utilizatorul „Erden”. „Ștefan” („Cu Farul până la moarte”), „Cri38” („Salvați Farul!”), „Aragorn” („Constanța este Farul și Farul este Constanța…”, „Ionuț” („Te iubesc, Farule!”), „Djalminha” („Se întrevede oare luminița de la capătul tunelului? În Constanța doar Farul contează”) sau „Farist” („Mamă, te iubesc foarte mult, dar nu ca pe Farul”) au lăsat și ei mesaje. „Pe valuri, purtați de vânt, doar cu Farul în gând” a postat „Aria”, „E Farul, e unic amor”, a scris „Dani”, în vreme ce „un suporter” e „Cu Farul și la bine și la rău”. „Nu știm nimic“ Cu trei zile înainte de reunirea fixată a echipei, la urechile jucătorilor nu a ajuns nicio veste despre situația Farului. „Eu nu știu nimic. Sper să fiu sunat și să fiu informat că, în cele din urmă, echipa se va reuni. Oricum, chiar și în lipsa unei informări oficiale, cred că noi, cei din Constanța, ne vom prezenta și luni, să vedem ce se va întâmpla. Am mai vorbit între noi, jucătorii, dar nimeni nu are noutăți. Sper ca situația să se rezolve, pentru că obiectivul meu primordial e să rămân la Farul, cel puțin până în vară”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, fundașul dreapta Costel Nițescu.