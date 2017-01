Mala şi Chigou au pozat cu tricoul Farului

Mala și Chigou au pozat cu tricoul Farului

Mijlocaș la închidere sau fundaș central, Mala (28 ani), din Guineea Bissau, va juca pentru Farul cu numărul 16, cel purtat, până să plece la Delta Tulcea, de Vasile Păcuraru. Mala și Chigou au fost prezentați ieri de Constantin Gache, într-o conferință de presă, și au făcut fotografii cu tricourile „rechinilor". „Farul e o echipă bună. De la Gerlem și Gaston, cu care am jucat la Estoril, am aflat lucruri frumoase despre Farul, dar și eu mă conving, zi de zi, de acestea", a spus Mala. Căpitanul echipei naționale a statului Guineea Bissau este apreciat de Constantin Gache: „Și el, și Chigou sunt jucători buni, care sper să ne ajute cât mai mult".