Mâine, start în probele individuale

Tot la Palo Alto, de mâine, după ce va fi decernat titlul în concursul pe echipe, vor avea loc partidele din cadrul grupelor de calificare ale probelor individuale de juniori și junioare. La aceste două secțiuni ale Mondialelor americane, România va fi reprezentată de toți cei șase sportivi care au făcut deplasarea peste Atlantic. Programul de desfășurare a meciurilor în care jucătorii români sunt angrenați în grupele de simplu este următorul: simplu junioare: Grupa a 2-a: E. Samara - Maria Xiao (Portugalia) - 12 decembrie, ora 9.30; E. Samara - Jessica Yamada (Brazilia) - 12 decembrie, ora 14; Grupa a 11-a: Irina Hoza - Ma Eum Song (Coreea) - 12 decembrie, ora 10; I. Hoza - Margaryta Pesotska (Ucraina) - 12 decembrie, ora 14.30; I. Hoza - Mateja Maglicic (Croația) - 12 decembrie, ora 18.30; Grupa a 13-a: I. Ghemeș - Ya-Chuan Chang (Taipei) - 12 decembrie, ora 10.30; I. Ghemeș - Natalia Partyka (Polonia) - 12 decembrie, ora 15; I. Ghemeș - Karin Fukushima (Brazilia) - 12 decembrie, ora 19; Grupa a 17-a: C. Hârâci - Marie Levesque (Canada) - 12 decembrie, ora 10.30; C. Hârâci - Ekaterina Kolodyazhnaya (Rusia) - 12 decembrie, ora 15; C. Hârâci - Olena Sowers (SUA) - 12 decembrie, ora 19; La masculin juniori, România va fi reprezentată de Radu Voinea (Buzău), repartizat în Grupa a 3-a, și Hunor Szocs (Bistrița), care va evolua în Grupa a 24-a.