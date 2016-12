Puștii Academiei Hagi se descurcă de minune la Talent Cup

Mai tari decât Inter Milano!

Academia „Gheorghe Hagi” a debutat cu o victorie de senzație la turneul internațional U17 Talent Cup, învingând cu 3-0 pe una dintre cele mai bune echipe de juniori din lume: Inter Milano. Să bați cu 3-0 pe Inter Milano nu e chiar la îndemâna oricui. Ei bine, puștii Academiei Hagi au reușit acest lucru, fiind net superiori italienilor. Cu 11 internaționali în teren (Bogdan Țîru, George Șerban, Ionuț Puțanu, Bogdan Mitache, Daniel Păiuș, Gabriel Iancu - toți U17, Ionuț Vînă, Adrian Boitoș, Robert Hodorogea, Mihai Bălașa, Bogdan Vasile - toți U16), Academia Hagi și-a impus încă din start punctul de vedere și a reușit să puncteze prin Ciochină (min. 23), Țîru (min. 67) și Hodorogea (min. 80+4). Unul dintre cei mai buni jucători de pe teren a fost căpitanul echipei, Bogdan Țîru. De altfel, internaționalul constănțean i-a impresionat și pe membrii comisiei tehnice a turneului, el conducând după prima zi de întreceri în clasamentul intermediar al secțiunii „Cel mai bun fundaș al turneului”, pe baza voturilor exprimate de reprezentanții celor patru echipe. Bogdan Țîru este componentul echipei constănțene încă din primul an de funcționare al Academiei „Gheorghe Hagi”, fiind produs 100% al fotbalului de pe litoral. De la sosirea sa la Academie, Țîru a intrat în vederile lotului național aferent vârstei sale, iar acum este jucător important al echipei naționale U17, pregătită de Adrian Văsâi. „Îmi place să organizez lucruri de mare anvergură, pentru că atât Constanța, cât și România merită să aibă o competiție extrem de puternică la nivelul copiilor și juniorilor. Am izbutit, pentru al doilea an la rând, să organizăm un turneu de valoare. Dacă, anul trecut, participantele s-au numit Real Madrid, FC Barcelona și Galatasaray, în acest an, avem ocazia să urmărim pe viu pe Inter Milano, Kashima Antlers și Real Madrid. Vrem ca această competiție să devină tradițională și să o facem cunoscută în întreaga lume”, a declarat Gheorghe Hagi. Aseară, în ziua a doua a turneului, pe stadionul „Farul”, s-au jucat alte două partide: Academia Hagi - Kashima Antlers 0-0 și Real Madrid - Inter Milano, meci terminat după închiderea ediției. Astăzi, sunt programate ultimele două întâlniri, după următorul program: Academia Hagi - Real Madrid (ora 19.00) și Inter Milano - Kashima Antlers (ora 21.00).