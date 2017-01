„Mai ştiţi ceva de Mănuşa Litoralului?“

Fostul arbitru de box Suat Ibraim:

„Mai știți ceva de Mănușa Litoralului?“

Fără box, fostul arbitru Suat Ibraim se simte ca peștele pe uscat. Simte că se sufocă. Amintirile galelor de odinioară îl copleșesc. „Nu știu ce să mai fac în acest oraș, în care nu mai ai posibilitatea de a merge la o gală de box. Nu îmi vine să cred că s-a ajuns în această situație. Cu ani în urmă, Constanța găzduia competiții de mare valoare, precum Centura de Aur, Mănușa Litoralului, Campionatele Naționale, Cupa României, dar și meciuri internaționale, de calificare la Mondiale. Tribunele Sălii Sporturilor erau arhipline, lumea era interesată de fenomen și avea ce să vadă. Astăzi, din păcate, boxul românesc a intrat într-un nedorit con de umbră, părăsit de sponsori și cu o arie infimă de selecție. În schimb, televiziunile transmit în draci lupte în cușcă, bătăi ca-n mahalaua de Palas. Pumni în gură, picioare în stomac, genunchi în bărbie. Prea mult sânge, prea multă violență”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Suat Ibraim. În schimb, fostul „cavaler al ringului” are cuvinte de laudă la adresa organizatorilor turneelor de kuresh, lupte tradiționale tătărești. „Zilele trecute, am fost invitat de deputatul Amet Aledin, reprezentantul în Parlament al minorității turco-tătare, la concursul de kuresh de la Ovidiu. Pot spune că mi-a plăcut ceea ce am văzut, s-a păstrat tradiția luptelor tătarilor, a trântelor, iar ambițiile sunt uriașe. O să mai merg la asemenea competiții, deși prima opțiune ar fi fost o gală de box”, a explicat Ibraim.