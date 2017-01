Magnificii care au speriat Europa

Reconstrucția rugby-ului românesc începe pe litoral. CS Cleopatra Mamaia și RCJ Farul Constanța au furnizat nu mai puțin de nouă jucători echipei naționale de juniori sub 19 ani a României care a câștigat titlul de campioană europeană. „Șase ani, clubul a investit în acești copii. Un rugbist crește greu, dar, cu sprijinul DSJ și al autorităților locale, am reușit. Rezultatele încep să apară, iar acest trofeu ne bucură foarte mult, pentru că eforturile noastre nu au fost în zadar. Mulțumim antrenorilor, liceelor, părinților care au crescut acești copii minunați. Sportul și școala educă, modelează caractere, felicitări campionilor", a declarat, pentru „Cuget Liber", președintele CS Cleopatra, Vasile Chirondojan. Calificați la Mondiale Grație performanței de la Europenele din Belgia, naționala României și-a asigurat calificarea la Mondialele din Chile 2008. Fie ca, nu peste mult timp, constănțenii să reintre în grămadă cu Anglia și Noua Zeelandă!