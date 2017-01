HCM Constanța - Pick Szeged 32-30, în Liga Campionilor la handbal masculin

Magie albă!

HCM Constanța a mai făcut un număr de magie. Echipa de la malul mării s-a impus, sâmbătă, scor 32-30 (17-16), la Buzău, în fața celor de la Pick Szeged și este foarte aproape de o calificare istorică în optimile de finală ale Ligii Campionilor la handbal masculin. Campioana României a început timorată meciul din Sala Sporturilor „Romeo Iamandi”, iar jucătorii maghiari nu au așteptat invitații speciale pentru a se desprinde la cinci goluri. Însă, HCM este echipa revenirilor spectaculoase și constănțenii, care au un moral de fier, au echilibrat balanța, intrând chiar cu avantaj minim la cabine, 17-16. După pauză, Ionuț Stănescu a închis minute bune poarta, Alexandru Csepreghi a ciuruit plasa adversă, iar Laurențiu Toma i-a năucit pe unguri cu aruncările sale de efect și mare eficiență. HCM s-a desprins la șase goluri, 28-22, dar a trăit periculos pe final, când Szeged-ul s-a apropiat la 31-30. Antrenorul Zoran Kurteș a scăpat de emoții abia în ultima secundă, când Toma a transformat un 7 metri, declanșând fiesta, 32-30. În urma acestui rezultat, HCM a urcat pe locul secund în Grupa A, cu patru puncte din șase posibile, la egalitate cu liderul Chekhovskie Medvedi, dar cu un golaveraj inferior. Duminică seară, s-a jucat și ultima partidă din etapa a treia, Pevafersa Valladolid - Montpellier HB (meci terminat după închiderea ediției), după ce joi, Medvedi a trecut de PAOK, scor 37-25. HCM va disputa următoarea partidă în data de 4 noiembrie, în deplasare, în compania grecilor de la PAOK Salonic. *** Directorul executiv al HCM-ului, Nurhan Ali, a declarat că meciul cu maghiarii a fost cel mai dificil joc din grupele Ligii Campionilor și consideră că portarul Ionuț Stănescu a fost decisiv pentru succesul obținut. „Cu Pick Szeged, am avut cel mai greu meci din Liga Campionilor, chiar dacă rămân la părerea că Montpellier e cea mai valoroasă echipă a grupei. Dacă Mihai Popescu a făcut minuni în poartă la meciul cu Montpellier, de data aceasta a fost ziua lui Stănescu, iar un manager nu poate decât să se bucure când are doi portari de mare valoare. Portarul a câștigat meciul în proporție de 50 la sută”, a spus Ali, adăugând că „nu s-a jucat deloc calificarea, iar dacă vrem să o obținem, trebuie nea-părat să ne impunem cu PAOK”. „Îi felicit pe jucători pentru această victorie mare. N-am intrat foarte bine în joc, am făcut greșeli neforțate în apărare, iar oaspeții au găsit ușor breșe pentru a marca. Apoi, am gestionat bine jocul și am înscris multe goluri, unele dintre ele norocoase. Succesul este cu atât mai important cu cât Pick este o echipă cu state vechi în Liga Campionilor”, a spus secundul Eden Hairi. *** UCM Reșița a fost învinsă, scor 28-29 (14-14), de HC OKD Karvina (Cehia), ieri, într-o partidă contând pentru manșa secundă a turul doi al Cupei EHF la handbal masculin, dar s-a calificat în turul trei, grație victoriei (40-32) din tur. Echipa antrenată de Aihan Omer este câștigătoarea ultimelor trei ediții ale Challenge Cup.