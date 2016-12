CVM Tomis i-a „hipnotizat” pe austriecii de la Hypo Tirol Innsbruck

Magicienii fileului

Cea mai în formă echipă a Constanței, CVM Tomis, face senzație și în cupele europene. Invincibilă în turneele interne, campioana României a răpus un gigant austriac și se menține în cursa pentru calificarea în optimile de finală ale Cupei CEV. CVM Tomis - Hypo Tirol Innsbruck 3-2, meci de povestit nepoților, urmărit în picioare, la intensitate maximă, de peste 1.000 de suporteri ce și-au încurajat exemplar echipa favorită în momentele de cumpănă. Din start, trebuie spus că, fără sprijinul publicului, Tomisul ar fi avut șanse infime de câștig. Austriecii au impresionat, în special prin forța serviciului și blocajul ca la carte. Cu aceste arme puse perfect în valoare, Hypo Tirol și-a adjudecat primele două seturi, fiind foarte aproape de revanșă, după ce, anul trecut, Tomisul i-a arătat în ambele manșe că jocul din teren este mai prețios decât contul bancar. La 0-2 și după modul în care decurgeau lucrurile, trebuie să recunoaștem că puțini mai sperau într-o minune. Însă oamenii lui Stelio De Rocco au demonstrat că au nervi de oțel, că fac față presiunii și au puterea de a se ridica din genunchi și a se lupta până la capăt. Chiar și cu o „mână moartă”, brazilianul Ashley Nemer, Tomisul a mers mai departe, dezlănțuindu-se în următoarele trei parțiale. Constănțeni get-beget, Radu Began și Florin Voinea au fost jucătorii cheie, dând o palmă simbolică managerilor din sportul românesc, care, în loc să dezvolte pepiniera proprie, preferă să transfere pe bani mulți străini de valoare îndoielnică. Așadar, după repriza de „hipnoză” de la Constanța, calificarea în optimile Cupei CEV urmează să se tranșeze la Innsbruck, săptămâna viitoare. În mod precis, va accede în faza următoare echipa mai puternică din punct de vedere psihic, iar De Rocco are sub mantie bagheta magică. Găvan, poliglotul din lotul austriac Căpitan de echipă al formației austriece este un jucător de origine română, Daniel Găvan. Purtător al tricoului cu numărul 5, voleibalistul este născut în București, are 30 de ani, măsoară 2,02 m și vorbește fluent, în afară de română, patru limbi de cir-culație internațională: engleză, germană, italiană și franceză. Mare amator de pescuit, „Gladiatorul” urmărește, în timpul liber, meciuri de fotbal, ascultă muzică hip-hop și citește mult, „Codul lui Da Vinci” fiind lectura preferată.