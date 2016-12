Maeştrii Kutnic şi Zaim au dus greul la CS Sissa

Cupa României la șah pe echipe

Maeștrii Kutnic și Zaim au dus greul la CS Sissa

Într-o ambianþã plãcutã, zilele trecute, la Complexul Aro Palace din Braºov, s-au desfãºurat întrecerile Cupei României la ºah pe echipe. 25 de formaþii au intrat în lupta pentru trofeu, care a poposit, la final, în curtea celor de la Apanova Bucureºti (17 puncte - singura echipã neîn-vinsã!). Pe poziþia secundã, la mare distanþã de echipa din Capitalã, a terminat Politeh-nica Iaºi, cu 14 p. Echipa CS Sissa Con-stanþa s-a clasat pe locul zece, la egalitate de puncte (10) cu Chindia Târgoviºte, având ºi acelaºi coeficient de departajare. Interesant este cã aºa-zisul calcul al hârtiei indica echipa de la malul mãrii tot pe poziþia a zecea, acesta fiind ºi numãrul de start atribuit! Iatã ºi rezultatele ultimei runde: Chindia Târgoviºte - Apanova Bucureºti 0-4, CSM Lugoj - Conpet Ploieºti 1-3, CS Alex Braºov - Politehnica Iaºi 1-3, CS Sissa Constanþa - CS Logic 64 Braºov 3,5-0,5. Rezultatele pe mese:1-0,1-0,1-0,1/2 (remizã). Cele mai bune rezultate le-au obþinut maeºtrii Al. Kutnic ºi M. Zaim, ambii cu ºase victorii din nouã partide jucate. Remarcabil s-a comportat ºi, deºi nu are o experienþã competiþionalã prea bogatã. „Þinând cont de faptul cã mulþi jucãtori au plecat la muncã în strãinãtate, rezul-tatul nu-l consider chiar ne-satisfãcãtor. A trebuit sã ne descurcãm cum am putut, cu jucãtorii rãmaºi în þarã", a declarat, pentru „Cuget Liber", preºedintele CS Sissa,. Tot la Cupa României, dar la secþiunea femininã, s-a im-pus AEM Luxten Timiºoara, cu 9 puncte, la egalitate cu Politehnica Iaºi, dar coeficienþi de departajare mai slabi. v v v ªahistul constãnþeans-a clasat pe locul nouã la Cupa Lim-pedea, turneu ajuns la cea de-a treia ediþie, gãzduit, timp de zece zile, de Pensiunea Limpedea, aflatã la un kilometru distanþã de Baia Sprie (judeþul Maramureº).