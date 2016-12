Mădălin Munteanu şi Dragoş Măcelaru, înapoi la Farul

Mădălin Munteanu și Dragoș Măcelaru, înapoi la Farul

Atacantul Mădălin Munteanu era așteptat ieri să se întoarcă la Farul. Jucătorul, care vine de la Aerostar Bacău, a început pregătirea cu „marinarii” odată cu înscăunarea lui Ioan Sdrobiș, însă a fost nevoit să se întoarcă acasă, după ce Farul și clubul său nu au ajuns la un numitor comun. Între timp, situația s-a schimbat, iar fotbalistul urma să revină ieri la Constanța. De asemenea, patronul Farului, Giani Nedelcu, a declarat că și portarul Dragoș Măcelaru se va întoarce la echipă, „marinarii” fiind actualmente în căutarea unui al treilea „goal-keeper”. Oficialii Farului încearcă să legitimeze până la ora meciului cu Ceahlăul alți doi jucători, Abuzătoaie și Hurdubei. Primul a evoluat ieri o repriză în jocul-școală, după ce, în ultima perioadă, a fost accidentat. „După primele două antrenamente la Farul, am suferit o leziune la coapsa stângă, iar de atunci am avut program separat. Și astăzi (n.n. - ieri) am mai simțit unele dureri. Să vedem cum evoluează situația. Sper să se rezolve cât mai repede mutarea mea de la Steaua la Farul, pentru că sunt dornic să joc și să ajut echipa”, a declarat Abuzătoaie. Pașcovici are o ușoară contractură musculară, dar preparatorul fizic Marius Mărănduca a dat asigurări că jucătorul va fi apt pentru meciul de la Piatra Neamț.