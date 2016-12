„Mă bucur că am câştigat toate meciurile“

Gică Butoiu:

„Mă bucur că am câștigat toate meciurile“

Antrenorul interimar al Farului, Gică Butoiu, a declarat, la finele meciului cu Gloria Buzău, că „marinarii” vor avea o vacanță liniștită după această victorie. „Mă bucur că am terminat turul cu bine și că am câștigat toate cele trei meciuri pe care le-am condus. Însă, după mine, locul trei nu este un obiectiv împlinit pentru Farul, chiar dacă suntem la un punct de poziția secundă. Normal, trebuia să fim în primele două”, a spus Butoiu. „Farul a meritat victoria. E o echipă bună, pragmatică; deține jucători care au experiența primei ligi, capabili să tragă la promovare. Însă și noi am avut astăzi (n.n. - sâmbătă) patru absențe, printre care Marincău, iar acest lucru s-a cunoscut în angrenajul echipei. Farul are șanse bune la promovare, dar cea mai puternică echipă din serie, până acum, mi s-a părut Sportul Studențesc”, a arătat antrenorul Gloriei, Nicolae Anton. Președintele executiv al Farului, Sevastian Iovănescu, a remarcat echipa, „jucătorii au dat și astăzi (n.n. - sâmbătă) dovadă de caracter. Jocul a fost bun, la fel ca de la Steaua II”, și meritele lui Butoiu, dar l-a amintit și pe fostul antrenor, Marius Șumudică: „Îi mulțumim și lui pentru ce a făcut la clubul nostru”. Antrenorul secund și jucător al Farului, Bogdan Andone, a remarcat că succesul cu Gloria Buzău e unul important pentru „marinari”, „pentru că ne-a ajutat să terminăm turul la un punct de locul doi și la patru de prima poziție”. Andone e convins că, după o pregătire bună de iarnă, Farul va obține rezultatele care să o ducă în Liga 1. Mijlocașul de 34 de ani nu e mulțumit cu locul trei actual, „pentru mine contează doar poziția întâi”, apreciind că, la începutul campionatului, echipei i-a lipsit mentalitatea de învingătoare.