"M-am panicat şi nu am găsit soluţii"

Simona Halep a recunoscut superioritatea Garbinei Muguruza

"M-am panicat și nu am găsit soluții"

Jucătoarea de tenis Simona Halep a suferit, duminică seară, una dintre cele mai severe înfrângeri din carieră, în fața ibericii Garbine Muguruza, scor 1-6, 0-6, în finala turneului WTA de la Cincinnati, dotat cu premii totale în valoare de 2,5 milioane de dolari, și a ratat o nouă șansă de a deveni lider mondial.Constănțeanca și-a analizat jocul și a recunoscut, la conferința de presă, superioritatea netă a jucătoarei din Spania.„Chiar dacă am arătat că am cedat, nu am cedat. Ritmul a fost un pic rapid și m-am panicat și nu prea am putut să găsesc soluții. A fost foarte cald, dar a fost și pentru ea. Am câteva bătături care mă deranjează, dar acestea sunt lucruri minore pentru o finală. Astăzi a fost prea bună pentru mine. După această finală, nu rămân cu prea multe lucruri. După acest turneu rămân cu un lucru foarte important. În primele meciuri nu am jucat foarte bine și totuși am câștigat. Au fost două meciuri foarte grele, după care am ajuns la un nivel foarte ridicat”, a declarat Simona Halep.